كان نوريس معرضاً لخطر التعرض لعقوبات مرتبطة بالمحرك في وقت أبكر من المخطط له، بعدما عانى سلسلة من مشاكل الموثوقية خلال الموسم الحالي.

وكان بطل العالم قد وصل بالفعل إلى المجموعة الثالثة والأخيرة المسموح بها من وحدة التحكم الإلكترونية خلال الموسم، بعد تعرضه لمشاكل في الصين واليابان في بداية الموسم.

ومع إتاحة مرسيدس نسختها المطورة من وحدة الطاقة لفريقها الزبون مكلارين، والتي يُتوقع أن توفر مستوى أفضل من الموثوقية، سيقوم الفريق البرتقالي بنقل أوسكار بياستري إلى وحدة التحكم الإلكترونية الثالثة، بينما سينتقل نوريس إلى الوحدة الرابعة، ما يعني تعرض الأخير لعقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق لتجاوزه العدد المسموح به.

حيث قال فريق مكلارين في بيان صدر يوم الخميس: "سيقوم فريق مكلارين بتركيب وحدة تحكم إلكترونية رابعة في السيارة رقم 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع في سبا، متجاوزاً العدد المسموح به من وحدات التحكم المخصصة لنا، ما سيؤدي إلى عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق".

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وأوضح فريق مكلارين أنه اختار تركيب الوحدة الجديدة في سيارة نوريس خلال جائزة بلجيكا الكبرى للاستفادة من الفرص الكبيرة للتجاوز على حلبة سبا-فرانكورشان، ما قد يساعد السائق البريطاني على تقليل آثار انطلاقه من مركز متأخر.

وأضاف الفريق: "على الرغم من أن وحدة التحكم التي قمنا بتركيبها في اليابان، واستخدمناها في جميع الحصص منذ جائزة ميامي الكبرى، عملت بموثوقية، فإن مرسيدس أدخلت منذ ذلك الحين سلسلة من التحسينات الخاصة بالموثوقية على أنظمة التحكم الجديدة".

وتابع: "لكن للاستفادة من هذه التحسينات، يتعين علينا قبول عقوبة التراجع 10 مراكز على سيارة لاندو من أجل تركيب الوحدة الجديدة. وقد اخترنا القيام بذلك في بلجيكا، وهي حلبة تتيح فرص تجاوز أكثر مقارنة بالجولتين التاليتين في المجر وزاندفورت".

وأضاف: "نخطط الآن لاستخدام وحدة التحكم الرابعة هذه حتى نهاية الموسم، بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الموثوقية مع تقليل العقوبات التي قد يتعرض لها لاندو".

وسيحصل فريق مكلارين أيضاً على أحدث نسخة من محرك الاحتراق الداخلي من مرسيدس بعد فترة من الانتظار.

وكانت مرسيدس قد بدأت استخدام النسخة الجديدة من محرك الاحتراق الداخلي، التي يُتوقع أيضاً أن تتمتع بموثوقية أفضل، خلال جائزة النمسا الكبرى، بينما حصل فريقا ألبين وويليامز، اللذان يستخدمان محركات مرسيدس أيضاً، على المحرك الجديد خلال جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون.