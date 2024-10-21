نوريس يتجاوز هاميلتون كأكثر سائقي مكلارين تسجيلاً للنقاط
أصبح لاندو نوريس أكثر سائق في تاريخ فريق مكلارين تسجيلاً للنقاط، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان يحمله لويس هاميلتون.
حقق نوريس هذا الإنجاز بعد تحقيق المركز الرابع في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى من موسم 2024 للفورمولا 1.
وصل مجموع نوريس إلى 930 نقطة مع مكلارين، متجاوزاً رقم هاميلتون البالغ 913 نقطة الذي جمعه خلال فترة مشاركته مع مكلارين.
ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن نظام النقاط كان مختلفاً خلال أول ثلاثة مواسم لـ هاميلتون مع مكلارين.
حيث كان الفائز في السباق يحصل على 10 نقاط فقط، وكانت النقاط تُمنح لأول ثمانية سائقين فقط.
أما النظام الحالي لتوزيع النقاط فقد تم تطبيقه منذ موسم 2010، ما يجعل مقارنة الإنجازات بين السائقين في مختلف الحقب صعبة وغير دقيقة إلى حد ما.
يشار إلى أن نوريس انطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي، لكنه خسر الصدارة في المنعطف الأول ليتجاوزه سائقا فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز وكذلك ماكس فيرستابن على متن ريد بُل.
ورغم أن مكلارين أظهرت سرعة ممتازة في السباقات الأخيرة الماضية، لكن السيارة البرتقالية لم تكن نداً لـ فيراري وريد بُل في أميركا.
وحاول نوريس الضغط على فيرستابن لمحاولة الحدّ من الأضرار وخفض الخسائر، خاصة وأنهما يتنافسان على اللقب، لكن محاولاته لم تفلح رغم أنه تجاوز غريمه من خارج حدود المسار وعبر خط النهاية ثالثاً.
لكن الحكام وبعد مراجعة الواقعة، وجدوا أن نوريس قد تجاوز عدد مرات السماح بالخروج عن حدود المسار، وكسب مركزه بطريقة غير قانونية وبالتالي تلقى عقوبة خمس ثوانٍ، ليتراجع ضمن ترتيب السباق إلى المركز الرابع.
وهذا بات يعني ازدياد الفارق بينه وبين فيرستابن ضمن معركة اللقب إلى 57 نقطة مع تبقي خمس جولات حتى نهاية الموسم.
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