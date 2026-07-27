يرى لاندو نوريس أنه كان "أفضل بكل معنى الكلمة" مقارنة بزميله في فريق مكلارين أوسكار بياستري، خلال طريقه لتحقيق فوز كبير في جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.

وبعد انتزاعه قطب الانطلاق الأول بفارق 0.012 ثانية أمام لويس هاميلتون سائق فيراري، خسر نوريس الصدارة لصالح بياستري في اللفة الأولى بعدما انزلق على الخط الخارجي المتسخ عند المنعطف.

وحافظ السائق البريطاني بسهولة على وتيرة سيارته، إذ بقي ضمن فارق ثانيتين عن بياستري خلال أول 33 لفة من السباق، رغم عدم قدرته على شن هجوم حقيقي من أجل التجاوز.

وفي تلك المرحلة، كان نوريس يرغب بشدة في إجراء توقف جديد من أجل الحصول على هواء نظيف باستخدام إطارات جديدة، لكن قوانين مكلارين الداخلية المعروفة باسم "قوانين البابايا" منحت أولوية التوقف إلى متصدر السباق بياستري، ولذلك كان السائق الأسترالي هو من دخل إلى منطقة الصيانة أولًا.

لكن بياستري وجد نفسه خلف عدد من السيارات المتأخرة، من بينها سيارة كارلوس ساينز التي احتكت به، بينما خرج نوريس من منطقة الصيانة متقدمًا بعدما أجرى توقفه الخاص.

ومنذ ذلك الحين، وبفضل إطاراته التي كانت أحدث بست لفات، واصل نوريس الابتعاد، حيث صنع فارقًا بلغ 13 ثانية أمام زميله خلال الـ15 لفة التالية، قبل أن يتعرض بياستري لعطل مشتبه به في علبة التروس أجبره على الانسحاب.

وواصل نوريس طريقه ليحقق الفوز بفارق 15 ثانية أمام ماكس فيرستابن.

حيث قال نوريس بعد السباق: "ما أكثر شيء يسعدني؟ فقط حقيقة أننا كنا سريعين جدًا".

وأضاف: "أعني أن السيارة كانت لا تزال فظيعة للقيادة في بعض الأحيان، لكنها كانت سريعة، وأنا أفضل امتلاك سيارة فظيعة لكنها سريعة على أي شيء آخر".

وتابع: "لذلك نعم، الأمر يتعلق بالسرعة. السرعة التي امتلكتها طوال السباق، حتى عندما كنت خلف أوسكار في البداية".

وأردف: "بالطبع، لم يكن ذلك أفضل منعطف ثانٍ لي، لكن بعد ذلك، وعندما رأيت مستوى سرعتي، شعرت أنني كنت أفضل بكل معنى الكلمة، من ناحية تآكل الإطارات والسرعة".

واسترسل: "كنت مقتنعًا بأنني ما زلت قادرًا على الفوز بالسباق، حتى بعد ذلك، سواء دخلت إلى منطقة الصيانة أو أجبرته على الدخول وأنا أواصل لفترة أطول، ثم أحصل على إطارات جديدة وأعود للهجوم".

واستكمل: "كنت مقتنعًا بأنني أستطيع الفوز اليوم، وهذا ما حدث".

وأكمل: "بالطبع كان الأمر مؤسفًا بالنسبة له وكان محظوظًا بالنسبة لي، لأنني أعتقد أننا كنا قادرين على تحقيق ثنائية لمكلارين".

واستطرد: "لكن بخلاف ذلك، يتعلق الأمر بسرعتي. السرعة التي سمحت لي بالبقاء قريبًا منه لفترة طويلة. كنا في مستوى آخر اليوم، وشعرت بأنني كنت في حالة مثالية".

وأكد: "عندما تكون السيارة جيدة وعندما أكون في حالة جيدة، لا يوجد شيء يمكنه إيقافي".

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

نوريس: كنت أملك فرصة أكبر للفوز

وعندما سُئل عن إحباطه بسبب قيود الفريق المتعلقة بالاستراتيجية، أوضح نوريس: "أعني، أنا فقط أريد الفوز بالسباق، كما تعلمون".

وأضاف: "هناك بعض القوانين لدينا كفريق، ولا يمكننا إفساد سباق بعضنا البعض بسبب الرغبة الزائدة في الفوز أو العدوانية المفرطة".

وتابع: "لكنني أريد الفوز، وبالتأكيد كنت أمتلك سرعة أفضل بكثير منه. كانت لدينا فرصة أكبر بكثير للفوز بالسباق، لنقل ذلك بهذه الطريقة".

وأردف: "عندما كنت عالقًا خلف أوسكار، كان ماكس خلفنا بثلاث أو أربع ثوانٍ، وفي تلك المرحلة كان لا يزال يمثل تهديدًا".

وأضاف: "أما في الأمام فلم يكن هناك أي تهديد، وكان لدينا ضمان أكبر بكثير بأننا سنحقق الفوز كفريق على أي حال".

وتابع: "لذلك أردت الدخول إلى منطقة الصيانة والقيام بتجاوز استراتيجي، لأن سرعتي كانت ستكون جيدة جدًا، وأعتقد أنني كنت سأتمكن من بناء فارق يكفي لتوقف كامل أمامه، ثم أتوقف مرة أخرى إذا احتجت إلى ذلك".

وأكمل: "أو كنت سأجبره على التوقف مبكرًا".

وأوضح: "أعتقد أننا كنا على الخط الفاصل بين التوقف مبكرًا جدًا وإلحاق الضرر بسباقينا".

واسترسل: "لذلك كان القرار يصب في مصلحة الفريق، وكان من حقهم تمامًا رفض طلبي".

وختم: "لكنني أريد القيام بكل ما أستطيع من أجل محاولة الفوز بالسباق، بالطبع".

وكان هذا أول انتصار لنوريس في الفورمولا 1 منذ جائزة البرازيل الكبرى عام 2025، لينهي أطول سلسلة له دون فوز، والتي امتدت إلى 12 جولة، منذ موسم 2023.

ولا يزال نوريس يحتل المركز الخامس في بطولة السائقين، بفارق 91 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي.