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نوريس وهلكنبرغ ينضمّان إلى رياضيين في جائزة البحرين البديلة

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نوريس وهلكنبرغ ينضمّان إلى رياضيين في جائزة البحرين البديلة
22-03-2020

سينضمّ لاندو نوريس ونيكولاس لاتيفي سائقا الفورمولا واحد لموسم 2020 إلى طيفٍ واسعٍ من الضيوف المميّزين ضمن حدث فيلوس إي-سبورتس لجائزة البحرين الكبرى البديلة.

فاز دانيال بيرزني سائق فريق ألفا روميو للرياضات الإلكترونيّة للفورمولا واحد بالحدث الافتتاحيّ المعوّض لجائزة أستراليا الكبرى الملغاة على أرض الواقع نهاية الأسبوع الماضي.

وسينضمّ إليه نهاية هذا الأسبوع العائد نوريس، الذي أكمل سباق الأسبوع الماضي سادسًا، إلى جانب لاتيفي ناشئ الفورمولا واحد في 2020.

فضلًا عن ذلك سيكون سائقو الفورمولا واحد السابقون نيكو هلكنبرغ، وستوفيل فاندورن، وإستيبان غوتيريز حاضرين كذلك.

وتغيّرت صيغة الجولة الثانية، حيث سيتحدد ترتيب شبكة انطلاق السباق الأوّل البالغ طوله 25 بالمئة من المسافة الكاملة من خلال ترتيب التصفيات، بينما ستكون شبكة الانطلاق المعكوسة معتمدة في السباق الثاني بذات المسافة.

وسيُسجّل تيبو كورتوا نجم وحارس مرمى ريال مدريد حضوره الثاني وسينضمّ إليه إيان بولتر لاعب الغولف الاحترافي.

كما سيكون جايمس بالدوين القائز سباق الأبطال الافتراضيّ في 2019 والمتحصّل على عقدٍ مع فريق جنسن باتون في سباقات الجي تي حاضرًا.

وسيكون بوسعكم مشاهدة جميع أحداث الجولة على موقعنا بدءًا من الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش.

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