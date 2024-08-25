نوريس ومكلارين يُصرّان على عدم وجود مشكلة في الانطلاقة
أصرّ لاندو نوريس وفريقه مكلارين على عدم وجود مشاكل في الانطلاقات في بطولة العالم للفورمولا 1، لكنّهما يُواجهان ضغطًا محتدمًا من فيرستابن عند انطلاقة زاندفورت الحرجة.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
يُواجه نوريس اختبارًا حرجًا للفوز بجائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1، وسيحتاج للتغلّب على فيرستابن عند الانطلاقة في ظلّ المتابعة الدقيقة لانطلاقاته هذا الموسم.
خسر نوريس فوزًا محتملًا في كلٍ من إسبانيا والمجر بعد عدم قدرته على ترجمة قطب الانطلاق الأوّل إلى صدارة في المنعطف الأوّل في كلٍ منهما. ويملك البريطاني سجلّ 0-3 على صعيد الفوز بالانطلاق من المركز الأوّل.
وفي ظلّ تحضيره للانطلاق من المركز الأوّل للمرّة الرابعة في مسيرته في زاندفورت اليوم الأحد، قلّل نوريس من أيّ تركيزٍ على هذه الإحصائيّة خلال المؤتمر الصحفي بعد تصفيات السبت.
وقال: "الإحصائيّات لا تعني أيّ شيء بالنسبة لي بكلّ صدق. انطلقت من الأمام أو قرب المقدّمة في الكثير من المرّات. أعرف أنّ إحصائيّاتي ليست الأفضل. وتراجعت أكثر من الحفاظ على مراكزي في العديد من المناسبات".
وأردف: "يُمكن لأيّ أحدٍ كتابة ما يشاء. الكثير من هذه الأشياء صحيحة وبمثابة حقيقة للناس. لكن أجل يتعلّق الأمر باستغلالها لصالحي وتحسين نقاط ضعفي. الأمر بتلك البساطة".
لكنّ الضغط سيكون أكثر في سباق الأحد، بالنظر إلى أنّ التجاوز بين سيارات الصدارة من المرجّح أن يكون ضعيفًا في سباقٍ جاف.
وكان روب مارشل كبير المصمّمين في الفريق قد قال نهاية الأسبوع أنّ مكلارين "غير قلقة حول تأديات الانطلاقة"، وذلك كونه "بالنظر إلى الأرقام فإنّ التحرّك من على الشبكة كان معقولًا".
وبالفعل كانت ردّة فعل نوريس في إسبانيا والمجر جيّدة، لكن المرحلة الثانية من الانطلاقة هي التي خسر فيها أمام كلٍ من فيرستابن وزميله أوسكار بياستري.
وقال مارشل: "هناك آخرون أفضل قليلًا، لكنّنا لسنا قلقين بشأن ذلك".
من جانبه قال نوريس: "أعرف أنّ انطلاقاتي ربّما لم تكن نقطة قوّتي في السباقات الأخيرة، لكنّها لم تكن سيّئة".
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