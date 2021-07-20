نوريس: وقفة الصيانة البطيئة كلفتني فرصة المنافسة على منصة التتويج في سيلفرستون

كان نوريس يحتل المركز الثالث قبل وقفة الصيانة، لكنه خسر وقتاً خلال التوقف، وتراجع خلف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، واضطر كذلك لتجاوز فرناندو ألونسو، لينهي السباق بالمركز الرابع.

ومباشرة بعد التوقف، سُمع نوريس على اللاسلكي يقول: "ذلك *** رائع"، بعد أن أدرك أن سائق مرسيدس تقدم عليه.

حيث صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنني كنتُ قادراً على ذلك (الاحتفاظ بالمركز الثالث)".

وتابع: "بالطبع، تلك كانت مشاعري حينها، لم أكن مسروراً بالخروج بذلك المركز".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، فالسؤال إن كنا سنحتفظ بالمركز أو لا، لأن مرسيدس كانت أسرع كثيراً خلال النصف الثاني مقارنة بالجميع".

وأردف: "لا أدري ما الذي كان بوسعنا تحقيقه، لكن على الأقل هنا في سيلفرستون أمام الجماهير كنت أتمنى لو كانت لدي فرصة للمنافسة. لقد دافعنا جيداً، لم تكن مهمة سهلة لكن حاولنا قدر الإمكان في القسم الأول. ولم نصل أبداً إلى حدود ’دي آر أس’".

واسترسل: "كنت لأحظى بفرصة. كان لدي الحافز من كامل الفريق كي أضغط إلى الأمام".

بالمقابل، اعترف نوريس أن الانتظار في وقفة الصيانة بدا وكأنه سيمتد للأبد.

فقال: "نعم شعرت أنه زمن طويل حقاً. كم كان؟ ثماني ثواني أو شيء من هذا؟ في تلك المرحلة، كل ما كنت أحتاجه هو وقفة صيانة اعتيادية وكنت لأخرج أمام بوتاس. من ثم أسوأ ما حصل هو أن أخرج خلف فرناندو".

واسترسل: "لقد تدمرت إطاراتي ما كان يعني أن كامل القسم قد تأثر من مجرد الضغط بقوة في اللفة الأولى لمحاولة تعويض ما فات".

واختتم: "قام الفريق بعمل رائع طوال الموسم وحققوا تقدماً ثابتاً طوال الوقت في وقفات الصيانة، وهذه هي أول وقفة صيانة سيئة لي طوال الموسم".