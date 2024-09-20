نوريس وفيرستابن بعد قرار "فيا" الحدّ من الشتائم: هل نحن أطفال بعمر 5 سنوات؟
انتقد كل من ماكس فيرستابن ولاندو نوريس خطوة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" نحو الحدّ من الشتائم أثناء النقل التلفزيوني لمنافسات الفورمولا واحد.
خوذة لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
طلبت "فيا" من إدارة الفورمولا واحد تقليل كمية الشتائم واللغة المستهجنة خلال بثّ الفورمولا واحد، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".
رغم أنه تتم فلترة الشتائم والألفاظ البذيئة في النقل التلفزيوني، لكن كميتها باتت مصدر قلق للهيئة الحاكمة.
وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، كشف محمد بن سُليّم رئيس "فيا"، أنه قام بالتحرك لمحاولة تغيير النبرة التي يتم بها بثّ بعض المحادثات للجمهور.
وأوضح أن السائقين أنفسهم، يتحملون بعض المسؤولية في الانتباه لألفاظهم، قبل الإضافة أنه طلب من إدارة البطولة الحدّ من اللغة المستهجنة.
لكن نوريس لا يتفق مع هذا التدخل، حيث قال: "إن الفورمولا واحد تفقد ’أصالة’ مشاعر السائقين وأحاسيسهم".
وأكمل: "أشعر بالحماس حين أستمع لمثل تلك الحوارات اللاسلكية. إنها ليست لغة لطيفة أو خفيفة. نحن نقاتل تحت الضغط والتوتر".
وأضاف: "نضع كامل طاقتنا. بالطبع ستظهر بعض الكلمات السيئة لأننا نحاول بذل أقصى ما بوسعنا".
من جهته، أبدى فيرستابن اتفاقه مع نوريس، فقال: "الحل الأفضل ألا تُذاع تلك الكلمات برمتها أثناء البثّ، بدلاً من منع السائقين".
وأكمل: "ما الذي نفعله؟ هل نحن أطفال بعمر خمس سنوات؟".
واختتم: "حتى الأطفال بعمر الخمس سنوات، يشتمون أكثر من البالغين!".
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