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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي

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نوريس وساينز يكشفان عن تصميم خوذة جديد ليوم الصحة النفسية العالمي

سيخوض لاندو نوريس وكارلوس ساينز سائقا مكلارين جائزة إيفل الكبرى بتصميمين جديدين خاصّين لخوذتيهما، وذلك تزامناً مع يوم الصحة النفسية العالمي.

شارك ساينز ونوريس في تحدٍ خاصٍ لرسم تصميم للخوذة بهدف جمع التبرعات شهر أغسطس/آب الماضي، حيث تم جمع أكثر من 70 ألف جنيه أسترليني في هذه الحملة.

وتمّ وضع التصميم الجديد لكل خوذة رسمياً لاستعمالها في جولة نوربورغرينغ، حيث سيستعملها السائقان بدءاً من التجارب الحرة الثالثة.

واختار كلا السائقان تصميمين بألوان متنوعة، وسيقام مزاد علنيّ في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني لهاتين الخوذتين لجمع الأموال كذلك للحملة السابقة.

وستخوض سيارتا مكلارين الجولة كذلك بشعار #WorldMentalHealthDay، حيث سيتواجد كذلك على خوذتي السائقين.

حيث قال مارك والر مدير مكلارين لشؤون التسويق والمبيعات: "هذه جولة هامة لكامل الفريق تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية لرفع الوعي بالتوافق مع شريكنا الخيري ’مايند’، حيال الصحة النفسية".

وأكمل: "جائحة فيروس كورونا تسببت بتأثيرات كبيرة للغاية على الصحة النفسية للملايين حول العالم".

واختتم: "دعم الصحة النفسية مسألة تمتلك مكانة خاصة في مكلارين، ونحن نواصل العمل ورفع الوعي حيال هذه المسألة بهدف تقديم كامل الدعم الممكن لطواقم عملنا".

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القائمة

خوذة لاندو نوريس، مكلارين

خوذة لاندو نوريس، مكلارين
1/8

الصورة من قبل: مكلارين

خوذة لاندو نوريس، مكلارين

خوذة لاندو نوريس، مكلارين
2/8

الصورة من قبل: مكلارين

خوذة كارلوس ساينز، مكلارين

خوذة كارلوس ساينز، مكلارين
3/8

الصورة من قبل: مكلارين

خوذة كارلوس ساينز، مكلارين

خوذة كارلوس ساينز، مكلارين
4/8

الصورة من قبل: مكلارين

كارلوس ساينز، لاندو نوريس مع الألوان الخاصة للخوذة

كارلوس ساينز، لاندو نوريس مع الألوان الخاصة للخوذة
5/8

الصورة من قبل: مكلارين

خوذتا كارلوس ساينز ولاندو نوريس

خوذتا كارلوس ساينز ولاندو نوريس
6/8

الصورة من قبل: مكلارين

خوذة لاندو نوريس، مكلارين

خوذة لاندو نوريس، مكلارين
7/8

الصورة من قبل: مكلارين

خوذة كارلوس ساينز، مكلارين

خوذة كارلوس ساينز، مكلارين
8/8

الصورة من قبل: مكلارين

"We designed the helmets that we did a few weeks ago, which was really fun,” Norris told Motorsport.com.

“I think it’s important, because it’s something which a lot of people suffer with and have problems with, but it just doesn’t get talked about as much as many other problems.

“It’s something that is very important. If you want the best performance out of everyone, you need to know how to put everyone in their best position and their most comfortable position to perform at their best.

“I think it’s very good that we’re doing what we can with Mind and, definitely some things that we’re doing in the future together with Mind, raising awareness from that perspective.

“Kids and other people growing up that want to be racing drivers and so on, helping them and giving them the belief that they can also achieve it if they work hard enough and are dedicated enough to the job and trying to achieve that, it’s something that I’m very proud of.”

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قائمة السائقين كارلوس ساينز الإبن , لاندو نوريس
قائمة الفرق مكلارين

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