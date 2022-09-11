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نوريس وريكاردو يتوقعان المعاناة من أجل تكرار اللحظات البطولية من سباق إيطاليا 2021

يعتقد سائقا مكلارين لاندو نوريس ودانيال ريكاردو أنهما سيعانيان من أجل تكرار سيناريو سباق جائزة إيطاليا الكبرى من العام الماضي عبر البقاء أمام السيارات الأسرع حول حلبة مونزا.

نوريس وريكاردو يتوقعان المعاناة من أجل تكرار اللحظات البطولية من سباق إيطاليا 2021

أظهرت مكلارين أداءً أكثر تنافسية نهاية هذا الأسبوع، كما ساهمت سلسلة عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق في انطلاق سائقيها من الصف الثاني مع تواجد نوريس ثالثًا أمام ريكاردو.

ويعدّ ذلك السيناريو مشابهًا لما حدث العام الماضي عندما حقق ريكاردو ونوريس ثنائية مفاجئة لمكلارين.

لكن الفارق بين مكلارين وفرق الصدارة أكبر بكثير هذا العام، إذ لا يعتقد نوريس وزميله أن بوسعهما عرقلة تقدم ثنائي ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيرير، أو حتى كارلوس ساينز سائق فيراري الذي سينطلق من آخر الترتيب.

عوضًا عن ذلك يرى نوريس أن مكلارين ستنافس على المركزين السابع والثامن في سباق اليوم.

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حيث قال: "لنأمُل ألا يكون التجاوز سهلًا للغاية. أتوقع أن يتقدم ماكس من الخلف سريعًا، وكارلوس كذلك".

وأضاف: "سيارة مرسيدس (أمامنا، بقيادة جورج راسل) ستبتعد في الأمام سريعًا على الأرجح، لذلك وعلى قدر ما أكره قول ذلك، لكن وإذا ما تمكنا من حصد المركزين السابع والثامن فسيكون ذلك هدفًا واقعيًا ونتيجة جيدة كذلك".

وبالحديث عن ذلك قال ريكاردو: "لا أريد أن أتوجه إلى السباق بذهنية سلبية، إذ لا أرى الوضع أكثر صعوبة بكثير من العام الماضي، حيث أعتقد بأن سيكون هناك الكثير لننافس عليه".

وتابع: "لكنني سأكون متفاجئًا لو تمكنا من الحفاظ على مركزينا مثلما حدث العام الماضي كوني لا أعتقد أنه بوسعك البقاء على نحوٍ أقرب في المقطع الثاني".

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