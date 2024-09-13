نوريس: وتيرة مكلارين متأخّرة في باكو

يرى نوريس أن فريقه مكلارين "بعيد تمامًا" عن وتيرة منافسيه في الفورمولا 1 في أذربيجان بعد أداء ضعيف في التجارب الحرّة.

حلّ أوسكار بياستري زميل نوريس في المركز الخامس بفارق نصف ثانية عن المتصدر شارل لوكلير على متن سيارة فيراري، وبفارق مماثل عن سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، وجورج راسل سائق مرسيدس.

أما نوريس، فقد اكتفى بالمركز السابع عشر بعد أن فشل في تحقيق لفة ممثلة بالإطارات الليّنة في نهاية الحصّة.

ورغم أن من الخطأ قراءة الكثير في أوقات التجارب يوم الجمعة، نظرًا لأن كميات الوقود وإعدادات المحرك عاملان متغيران مهمان لا يزالان مجهولين، لم يستطع نوريس إخفاء شعوره بأن مكلارين متأخرة في الأداء، نظرًا لكمية الضغط التي اضطر هو وبياستري لممارستها بالفعل على سيارتهما "ام.سي.ال38".

وقال البريطاني بتعبير محبط للقناة الرسميّة للبطولة "اف1-تي في": "نحن بعيدون جدًا. عليّ أن أدفع بقوة كبيرة لمحاولة الحصول على زمن اللفة، وهذا واضح جدًا".

وأضاف: "أعتقد أن المكان الذي كان فيه أوسكار هو المكان الذي نكون فيه عادةً. إذا أتقنّا كل شيء، فنحن بالكاد هناك، ولكنني متأكد من أن [المنافسين] ليسوا قريبين حتى من إتقان كل شيء بعد".

وتابع: "علينا أن نجد الكثير بصدق، مقارنةً بمرسيدس وفيراري وريد بُل. إنهم جميعًا قريبون جدًا من بعضهم البعض، وهناك فجوة جيدة بيننا تقدر بثلاثة إلى أربعة أعشار من الثانية، لذا لدينا الكثير من العمل الذي يجب علينا القيام به".

وعندما سئل عما إذا كان متفاجئًا من تأخر مكلارين في التجارب بالنظر إلى أن السيارة كانت الأفضل في الأشهر الأخيرة، أجاب: "هناك العديد من الحلبات التي لم نكن سريعين فيها. الناس يحبون فقط أن يصدقوا أننا الأفضل في كل مكان، ولكننا لسنا كذلك".

واستدرك: "لقد قمنا بعمل جيد جدًا حتى الآن، أفضل من فرق أخرى، لكننا كنا نعرف دائمًا أن سيارات فيراري سريعة جدًا هنا. ومع هذه الظروف، ستكون مرسيدس سريعة جدًا".

وأردف قائلاً: "السيارة لا تزال جيدة. أنا متأكد من أننا لا نزال قادرين على تحقيق زمن لفة جيد، ولكننا لسنا في المقدمة بوضوح كما كنا في السباقات السابقة".

في المقابل بدا بياستري أقل قلقًا بشأن بعض "اللفّات القويّة" التي سجلها المنافسون.

وقال الأسترالي: "أعتقد أنه كان يومًا جيدًا إلى حد ما. من الصعب معرفة الوضع حاليًا مع تطور المسار بشكل كبير، لكن يبدو أن وتيرتنا جيدة بشكل عام".

وأضاف: "أود أن أقول إن فيراري تبدو قوية. ريد بُل سريعة، وكذلك مرسيدس. في الوقت الحالي، أي فريق من الفرق الأربعة الأولى يبدو في وضع جيد".

وتابع قائلاً: "كان أداؤنا تنافسيًا في المسافات الطويلة إلى حد كبير، وهذا أمر جيد، ولكن بعض السائقين يسجلون بعض اللفات القويّة، وإذا استطعت الوصول إلى التوقيت المناسب، فهذا يحدث فرقًا كبيرًا. لذا، هذا سيكون مفتاح النجاح غدًا".