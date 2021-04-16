تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

يعتقد لاندو نوريس سائق مكلارين أنّ الوتيرة القويّة التي قدّمتها فيراري في حصّتَي التجارب الحرّة لجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للفورمولا واحد اليوم الجمعة "غير صادمة".

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

كانت مكلارين قادرة على الحفاظ على مركزها على رأس فرق الوسط خلال السباق الافتتاحيّ في البحرين الشهر الماضي بعد أن حلّ نوريس رابعًا في السباق خلف مرسيدس وريد بُل.

لكنّ تجارب الجمعة في إيمولا شهدت تحقيق فيراري لخطوة كبيرة إلى الأمام بالمقارنة مع أدائها في البحرين، حيث تواجد شارل لوكلير وزميله كارلوس ساينز الإبن ضمن الستّة الأوائل في الحصّتين.

وأكمل ساينز الحصّة الثانية كأفضل سائقَي فيراري في المركز الرابع مباشرة خلف سيارتَي مرسيدس وبيير غاسلي سائق ألفا تاوري، بينما تواجد زميله لوكلير مباشرة خلفه في المركز الخامس بالرغم من حادثه في الدقائق الأخيرة. بالمقارنة فإنّ نوريس اقتصر على المركز الثامن لصالح مكلارين وكان أبطأ بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية من ساينز.

ولم تُمثّل القفزة التي حقّقتها فيراري مفاجأة بالنسبة لنوريس، حيث قال أنّ علامات الوتيرة الحقيقيّة للحصان الجامح كانت ظاهرة في البحرين.

وقال البريطاني لقناة "سكاي سبورتس": "كانوا أسرع منّا بالتأكيد في أغلب المنعطفات في البحرين، ليس جميعها، لكنّهم سريعون جدًا هنا. لا أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ لم نتوقّعه. ربّما هم أسرع قليلًا ممّا توقّعناه، لكنّنا علمنا أنّهم سيكونون أسرع في بعض السباقات وسنكون نحن أسرع في أخرى".

وأضاف: "إنّها فيراري، وفي حال كان هناك فريقٌ سيُحقّق خطوة كبيرة إلى الأمام الآن فهو فيراري".

وأكمل: "لذا ليس ذلك مفاجئًا. ربّما هم أسرع قليلًا ممّا توقّعنا، لكن ليست تلك بصدمة".

وتصدّر نوريس جهود مكلارين في الحصّة الثانية في إيمولا في ظلّ اكتفاء زميله دانيال ريكاردو بالمركز الـ 18.

ويشعر نوريس أنّ السيارة لا تتلاءم بشكلٍ جيّد مع متطلّبات حلبة إيمولا بالمقارنة مع ما كانت عليه مع حلبة البحرين قبل ثلاثة أسابيع.

وقال حيال ذلك: "لم تهدأ السيارة بعد على هذه الحلبة بالقدر الذي كانت عليه في البحرين. قيادتها أصعب قليلًا، لكنّ ذلك ما توقّعناه بناءً على ما علمناه من العام الماضي. عانينا أكثر هنا بالمقارنة مع البحرين، لكنّ السيارة تكون أفضل على بعض الحلبات بالمقارنة مع أخرى".

واختتم بالقول: "هذه حلبة من الحلبات التي علمنا أنّها ستكون قاسية علينا. لكنّنا حقّقنا بعض التحسينات بين الحصّتين ونأمل أن نُحقّق خطوة أخرى غدًا".

المشاركات
التعليقات
هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

المقال السابق

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

2
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية

3
فورمولا 1

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

4
فورمولا 1

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

أحدث الأخبار
نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"
فورمولا 1

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا
فورمولا 1

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء
فورمولا 1

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء

فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل "متأخّرةٌ قليلًا" بعد مشكلة التجارب الحرّة الثانية

أحدث ملفات الفيديو
جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا 16:29
فورمولا 1
15-04-2021

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة 06:12
فورمولا 1
15-04-2021

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة

ألبين وألونسو في البحرين 02:10
فورمولا 1
15-04-2021

ألبين وألونسو في البحرين

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟ 05:43
فورمولا 1
12-04-2021

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟ 05:16
فورمولا 1
12-04-2021

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟

الأكثر شعبية اليوم

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يُحافظ على تقدمه ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في إيمولا

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا

كيف حصل لوكلير على سيارة 2019 في الفورمولا واحد كهدية من فيراري؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف حصل لوكلير على سيارة 2019 في الفورمولا واحد كهدية من فيراري؟

الاتّجاه إلى إلغاء جائزة كندا الكبرى وتركيا على أهبة الاستعداد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الاتّجاه إلى إلغاء جائزة كندا الكبرى وتركيا على أهبة الاستعداد

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس أمام قرار صعب حيال مدى المواصلة في تطوير سيارة 2021

أحدث الأخبار

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقا مرسيدس "أسعد بكثير" في سيارة "دبليو12" في إيمولا

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن تضغط على "فيا" من أجل تقليص الفارق الناتج عن اختلاف زاوية الانحناء

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.