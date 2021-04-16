نوريس: وتيرة فيراري في تجارب إيمولا "ليست صادمة"

كانت مكلارين قادرة على الحفاظ على مركزها على رأس فرق الوسط خلال السباق الافتتاحيّ في البحرين الشهر الماضي بعد أن حلّ نوريس رابعًا في السباق خلف مرسيدس وريد بُل.

لكنّ تجارب الجمعة في إيمولا شهدت تحقيق فيراري لخطوة كبيرة إلى الأمام بالمقارنة مع أدائها في البحرين، حيث تواجد شارل لوكلير وزميله كارلوس ساينز الإبن ضمن الستّة الأوائل في الحصّتين.

وأكمل ساينز الحصّة الثانية كأفضل سائقَي فيراري في المركز الرابع مباشرة خلف سيارتَي مرسيدس وبيير غاسلي سائق ألفا تاوري، بينما تواجد زميله لوكلير مباشرة خلفه في المركز الخامس بالرغم من حادثه في الدقائق الأخيرة. بالمقارنة فإنّ نوريس اقتصر على المركز الثامن لصالح مكلارين وكان أبطأ بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية من ساينز.

ولم تُمثّل القفزة التي حقّقتها فيراري مفاجأة بالنسبة لنوريس، حيث قال أنّ علامات الوتيرة الحقيقيّة للحصان الجامح كانت ظاهرة في البحرين.

وقال البريطاني لقناة "سكاي سبورتس": "كانوا أسرع منّا بالتأكيد في أغلب المنعطفات في البحرين، ليس جميعها، لكنّهم سريعون جدًا هنا. لا أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ لم نتوقّعه. ربّما هم أسرع قليلًا ممّا توقّعناه، لكنّنا علمنا أنّهم سيكونون أسرع في بعض السباقات وسنكون نحن أسرع في أخرى".

وأضاف: "إنّها فيراري، وفي حال كان هناك فريقٌ سيُحقّق خطوة كبيرة إلى الأمام الآن فهو فيراري".

وأكمل: "لذا ليس ذلك مفاجئًا. ربّما هم أسرع قليلًا ممّا توقّعنا، لكن ليست تلك بصدمة".

وتصدّر نوريس جهود مكلارين في الحصّة الثانية في إيمولا في ظلّ اكتفاء زميله دانيال ريكاردو بالمركز الـ 18.

ويشعر نوريس أنّ السيارة لا تتلاءم بشكلٍ جيّد مع متطلّبات حلبة إيمولا بالمقارنة مع ما كانت عليه مع حلبة البحرين قبل ثلاثة أسابيع.

وقال حيال ذلك: "لم تهدأ السيارة بعد على هذه الحلبة بالقدر الذي كانت عليه في البحرين. قيادتها أصعب قليلًا، لكنّ ذلك ما توقّعناه بناءً على ما علمناه من العام الماضي. عانينا أكثر هنا بالمقارنة مع البحرين، لكنّ السيارة تكون أفضل على بعض الحلبات بالمقارنة مع أخرى".

واختتم بالقول: "هذه حلبة من الحلبات التي علمنا أنّها ستكون قاسية علينا. لكنّنا حقّقنا بعض التحسينات بين الحصّتين ونأمل أن نُحقّق خطوة أخرى غدًا".