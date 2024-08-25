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نوريس وبياستري واضحان بشأن قوانين مكلارين للمنافسة بينهما في زاندفورت

مع تواجد لاندو نوريس في قطب الانطلاق الأوّل وانطلاق أوسكار بياستري خلفه من المركز الثالث، قد يُصبح سائقا مكلارين متنافسين على الفوز في زاندفورت، وكشفا أنّهما يملكان حريّة التسابق، لكن مع قاعدة واحدة مهمّة.

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لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

أصرّ ثنائيّ مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري على أنّهما يعيان قوانين الفريق فيما يتعلّق في التنافس بينهما خلال جائزة هولندا الكبرى.

قدّم نوريس لفّة مذهلة ليُحرز قطب الانطلاق الأوّل في زاندفورت، بينما سينطلق بياستري ثالثًا مع وجود ماكس فيرستابن البطل المحلي بينهما.

وكانت أوامر الفريق موضوعًا حاميًا بالنسبة للحظيرة البريطانيّة مؤخّرًا بعد أن طُلب من نوريس السماح لبياستري بالتقدّم عليه لتحقيق الفوز في المجر بعد إجراء توقّف البريطاني أوّلًا.

وامتثل نوريس لأوامر الفريق في النهاية، وأشار زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين بعد العطلة الصيفيّة أنّ مكلارين تعتمد سائقين "رقم 1" هذا الموسم.

وكشف بياستري أنّه لا يُخطّط للعمل كمساعدٍ حامٍ لزميله في هولندا.

وقال: "لو تمكّنت من دفع نفسي إلى الصدارة، فسيعمل ذلك على نحوٍ جيّدٍ بالنسبة لي.

وأضاف: "لكن أجل، أعني أنّني أفكّر في الانطلاقة دائمًا كفرصة جيّدة لتحقيق تقدّم إن تمكّنت من ذلك. من الواضح أنّني أريد الحلول في أفضل مركزٍ ممكن".

وأردف: "إن قفزت إلى المركز الثاني، فحينها سيُسهّل ذلك مهمّة الفريق. لكن لن أقوم بأيّ شيء محدّدٍ لمحاولة جعل ذلك يحدث. سأحاول الفوز بالسباق بنفسي".

وعند الإلحاح عليه بالسؤال عن مدى وضوح قوانين الاشتباك بينهما إن كانا ضمن معركة على الصدارة، أجاب: "القوانين واضحة جدًا ولم تتغيّر. نملك حريّة التسابق في ما بيننا ومحاولة الفوز. بالطبع ننافس على بطولة الصانعين وهناك الكثير على المحك بالنسبة للفريق".

وأردف: "لكنّنا أظهرنا عدّة مرّات أنّنا قادرون على التسابق في ما بيننا، والتسابق بشكلٍ نظيف".

من جانبه بسّط نوريس المسألة كاشفًا عن وجود قاعدة واحدة لاحترامها: "لم تكن هناك أيّ قاعدة سوى عدم الاصطدام ببعضنا البعض".

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