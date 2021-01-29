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نوريس واجه صعوبة في التعامل مع رد الفعل العنيف إثر تعليقاته عن هاميلتون

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نوريس واجه صعوبة في التعامل مع رد الفعل العنيف إثر تعليقاته عن هاميلتون

وجد لاندو نوريس الانتقادات التي تعرض لها إثر تعليقاته حول إنجازات لويس هاميلتون في الفورمولا واحد في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي "صعبة ومخادعة"، لكنّه قال بأنّ المنتقدين كانوا مخطئين باعتقادهم أنّه كان "غير لائق" في تعليقاته.

عقب تسجيل هاميلتون فوزه القياسي رقم 92 في الفورمولا واحد من بوابة البرتغال في أكتوبر الماضي، صرّح نوريس سريعًا إثر السباق بأنّ سائق مرسيدس كان "على متن سيارة كان من المفترض أن تفوز بكل سباق" وأنّه "تعيّن عليه التغلّب على سائق أو اثنين فقط".

وقد اعتذر نوريس عن تلك التعليقات في الأيام التي تلت السباق، قائلًا بأنّه كان "متهورًا" ولم يقصد مطلقًا أن يتسبب بأيّة إهانة تجاه هاميلتون، الذي راسله كذلك بشكل خاص حيال المسألة.

وقد أتت تعليقات سائق مكلارين في حماسة اللحظة عقب سباق صعب خاضه على حلبة بورتيماو، والذي شهد حادثة تصادم جمعته بلانس سترول، وخلّفت أضرارًا على سيارته كلّفته تحقيق النقاط.

وأوضح نوريس بأنّه وجد صعوبة في التعامل مع ردّ الفعل العنيف إثر تعليقاته، بالنظر إلى أنّ هاميلتون هو أكثر سائق يقدّره بين زملائه.

حيث صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "كان موقفًا صعبًا. ليس هنالك أحد أحترمه على الأرجح في البادوك أكثر من لويس، وما حققه".

وأردف: "لدي في جعبتي منصّة تتويج وحيدة، لذا ليس الأمر وكأن بمقدوري الحديث والقول بأنه لا يقوم بعمل جيّد، كوني أعلم مدى صعوبة أن تحصل على منصّة تتويج في المقام الأوّل".

وأضاف: "أشعر بأنني شخص لطيف وأحاول أن أكون كذلك طوال الوقت. لكنني أحاول أيضاً التحدث بصدق في بعض الأوقات، والتصريح بما هو حقيقي، والناس لا تحبّذ ذلك أحيانًا".

وتابع: "تعليقاتي في العموم، وتعليقاتي دومًا داخل الفورمولا واحد، لن تنتقص مطلقًا من أي سائق أو تقلل من احترامي له أو لما حققه".

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وأكمل: "ربما أقول بعض الأمور السيئة أحيانًا، وربما يتم تصويرها بطريقة خاطئة، ومن  الممكن أن أقول أمرًا ما لم يكن ينبغي عليّ قوله كوني لم أفكر بشكل لائق".

واسترسل: "لكن ذلك كله كوني إنسان، وكل إنسان يرتكب الأخطاء في النهاية، ولا أقصد مطلقًا التصريح بأي شيء سيء عن أي أحد".

واستطرد: "دومًا ما يكون ذلك مجرد انفعال عاطفي يمر به أي سائق. لقد ارتكبت أخطاء الآن، ولا شك بأنني سأكرر ذلك في المستقبل، فهذا أمر طبيعي".

في المقابل، وعند سؤاله إذا ما يعتقد بأنّ سائقًا آخر، مثل كيمي رايكونن، ما كان ليواجه أيّة انتقادات إثر تعليقات مشابهة، قال نوريس: "نعم، أعتقد لو أن كيمي صرّح بمثل هذه التعليقات، لكان الناس أحبّوا ذلك".

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