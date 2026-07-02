نوريس: هنالك فريق واحد فقط قد أنتقل إليه لو تركت مكلارين
صرّح لاندو نوريس أنه لو سيترك مكلارين، فإن هنالك فريق واحد فقط سينتقل إليه.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت
تحدث لاندو نوريس، خلال استضافته في بودكاست "بيوند ذا غريد"، بصراحة عن مستقبله مع مكلارين وعما إذا كان سيقضي كامل مسيرته مع الفريق.
حيث قال: "على الأرجح نعم. لا أعرف كم من الوقت سأستمر في الفورمولا 1، لكن عقدي لا يزال يمتد لفترة طويلة، لذلك أعلم أنني لن أذهب إلى أي مكان في المستقبل القريب".
وأشار نوريس، الذي يعد من أكثر السائقين خوضًا للسباقات مع الفريق نفسه، إلى أنه إذا قرر تغيير فريقه في المستقبل، فهناك وجهة واحدة فقط يفكر فيها، لكنه رفض الكشف عن اسمها في الوقت الحالي، قائلًا: "إذا غادرت مكلارين، فهناك فريق واحد فقط سأنتقل إليه".
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وأضاف: "هناك فريق واحد فقط يثير اهتمامي، لكن هذا أمر يتعلق بمستقبل بعيد جدًا. أنا ملتزم تمامًا مع مكلارين، وأريد أن أبقى هنا حتى نهاية مسيرتي".
واختتم: "هذا الفريق بمثابة عائلتي. أريد أن أقدم أفضل ما لدي مع مكلارين خلال الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة".
هذا وتُعد فيراري، على نطاق واسع، فريق الأحلام بالنسبة للعديد من سائقي الفورمولا 1 عبر التاريخ. ومن المعروف أن نوريس كان من بين السائقين الذين سعت فيراري إلى التعاقد معهم قبل عدة أعوام، لكنه فضّل في ذلك الوقت الاستمرار مع مكلارين. لذلك، يبقى الحديث عن أن الفريق الغامض الذي يقصده هو فيراري مجرد تكهنات.
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