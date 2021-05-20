نوريس: هدفي أن أصبح "قائد" فريق مكلارين

أعلنت مكلارين يوم أمس الأربعاء التوقيع مع نوريس لعدة سنوات، ما يعني أن البريطانيّ سيقود مع الفريق لخمسة مواسم على الأقل بعد انضمامه منذ موسم 2019.

وحين سُئِل إن كان الالتزام الطويل مع مكلارين يعني أنه يتجه ليصبح قائداً للفريق، أشار نوريس أن هذا "ما يريد تحقيقه" في المستقبل.

فقال: "لهذا السبب ما زلتُ هنا، لهذا السبب وقعتُ عقداً للمزيد من المواسم، لأنني أود أن أكون في مثل ذلك الموقع (قيادة الفريق)".

وأكمل: "حتى أنني حققتُ هذا الموسم خطوة على طريق ذلك. أشعر أنني سائق مختلف ومتحسّن عن المواسم السابقة، تزامناً مع المزيد من المسؤوليات وقيادة الفريق بطرق عدة".

وتابع: "لذا ذلك وبالتأكيد أمر أحبه، أمر أودّ تحقيقه في المستقبل".

بالمقابل، أكد نوريس الذي لم يقد لأي فريق فورمولا واحد آخر، وما زال يعيش قريباً من مقر الفريق في ووكينغ، أن علاقته القوية مع طاقم عمل مكلارين كان عاملاً أساسياً وراء التوقيع على العقد الجديد.

فقال: "بقدر ما أرغب بالفوز بالسباقات والبطولات وغير ذلك، لكن من المهم بالنسبة لي أن أستمتع بمكان عملي كذلك".

وأكمل: "لذا بقدر ما تهمني الانتصارات والنجاحات، لكن الاستمتاع بحياتي وعملي لهو أمر هام كذلك. وذلك يأتي عبر الولاء وتواجد نفس طاقم الميكانيكيين، المهندسين وغيرهم لعدة سنوات".

وأردف: "ليس هناك ما أوده أكثر من مواصلة العمل في مكاني الحالي".

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وكشف نوريس أنه اقترح فكرة العقد الجديد خلال عشاء مع زاك براون، واصفاً الوضع "بالغريب" لأنه لم يكن يدري كيف يتعامل مع وضع كهذا.

فقال: "ذلك أمر طرحته عندما كنت في عشاء مع زاك منذ فترة".

وأكمل: "كان يتكلم عن المستقبل وقلت: ’كما تعلم، فيما يتعلق بتلك السنوات، أليس ذلك أمراً نود الكلام عنه الآن؟ أم أنه أمر تود الكلام عنه في نهاية الموسم؟’".

وأردف: "لأنني في الحقيقة لا أدري كيف أو متى عليّ الكلام في الأمر، الأمر أشبه بشاب يتكلم مع فتاة للمرة الأولى، كان موقفاً غريباً".

واسترسل: "في الحقيقة كان ذلك أمراً أودّ الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن".

واختتم: "عندما بدأنا الكلام حول ذلك، تتالت النقاشات. كان من الغريب نوعاً ما بالنسبة لي أن أفتتح الموضوع لأنها المرة الأولى لي".

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