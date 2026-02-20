تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

نوريس: نحن متأخرون قليلاً

خفّض لاندو نوريس سائق مكلارين، سقف التوقعات بشأن فرص فريقه في المنافسة على بطولة موسم الفورمولا 1 لعام 2026، معترفًا بأن الفريق متأخر حاليًا عن منافسيه.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

قد لا يتمكن فريق ووكينغ، الذي فاز ببطولتي السائقين والصانعين في عام 2025، من الحفاظ على نفس الأفضلية بعد إعادة الضبط الشاملة التي فرضتها القوانين الجديدة. 

وخلال حديثه في البحرين، أوضح نوريس أنهم لا يمتلكون نفس الهيمنة في المحاكاة على المسافات الطويلة كما كان الحال في العام الماضي.

حيث قال السائق البريطاني: "حتى الآن، وبحسب ما نراه، لا".

واسترجع البريطاني حين كانت مكلارين تدخل السباقات في الموسم الماضي بأفضلية واضحة في الوتيرة.

وأضاف: "في العام الماضي، كنا نستطيع تقريبًا أن نقود بوتيرة أبطأ عند دخول السباق. كل شيء كان يعمل بشكل أفضل، ثم كنا نرفع الوتيرة". 

وتابع: "الآن، نحن متأخرون قليلاً. علينا أن نضغط أكثر قليلًا للحاق بوتيرة السباق لدى الآخرين، وهذا يؤدي إلى تآكل أكبر في الإطارات".

وأشار نوريس إلى أن بعض الجوانب التي كانوا أقوياء فيها الموسم الماضي ستمنحهم أفضلية أيضًا هذا العام، لكنهم بحاجة إلى بذل جهد كبير لإيجاد نطاق التوازن الصحيح للسيارة.

حيث قال: "في العام الماضي كانت السيارة تعمل بشكل جيد جدًا. كان من الصعب فهمها، لكنها كانت تعمل بشكل ممتاز. بالنسبة لهذه السيارة، لا يزال الوقت مبكرًا جدًا".

وأكد نوريس أن الفريق يعمل بشكل مكثف على وتيرة السباق، وتحسين حرارة الإطارات، والأداء العام، مضيفًا أن القوة في أيام الأحد على وجه الخصوص منحتهم ثقة كبيرة الموسم الماضي.

حيث قال: "حتى عندما كنا نقدم أداءً سيئًا في التجارب التأهيلية، كان ينتظرنا سباق جيد. أما الآن، فنحن بحاجة إلى التحسن في العديد من الجوانب".

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وتحدث نوريس، الذي فاز بأول لقب عالمي له في عام 2025 بعد صراع طويل طوال الموسم مع زميله أوسكار بياستري وماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بحذر بشأن الدفاع عن لقبه.

ليتابع: "بالطبع أود الفوز مجددًا، لكن هذا موسم جديد وهناك تحديات جديدة. الأمر ليس وكأنه استمرار لما حدث في العام الماضي".

وأضاف نوريس أنه يشعر بثقة أكبر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن الفوز بالبطولة كان دفعة ذهنية هائلة.

ليضيف: "معرفتي بأنني نجحت مرة واحدة تجعلني واثق بأنني أستطيع القيام بذلك مجددًا. هذا أمر جيد. لكن موسمًا طويلًا ينتظرنا".

واختتم: "سأقوم بدوري، وكفريق سنحاول العمل على إيجاد أفضل فرصة ممكنة لنا".

اقرأ أيضاً:

المقال السابق ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن
المقال التالي تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

