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نوريس: نتيجة أستراليا "أفضل ما بوسعنا تحقيقه" في الفترة الراهنة

يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن نتيجة سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد قد تكون "أفضل ما بوسع الفريق" تحقيقه في الفترة الراهنة، خاصة وأن خصائص المسار ناسبت السيارة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
نوريس: نتيجة أستراليا "أفضل ما بوسعنا تحقيقه" في الفترة الراهنة

بعد منافسة فيراري على المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين في 2021، عانت مكلارين في الموسم الجاري، ولم تفلح إلا بتسجيل ست نقاط فقط في أول سباقَين.

لكنّ مكلارين تقدمت في ملبورن، حيث تأهل نوريس رابعاً، بينما انطلق زميله دانيال ريكاردو سابعاً في سباق موطنه.

ولم ينجح الزميلان في صدّ هجمات سيارتي مرسيدس خلال السباق، إلا أن انسحاب كارلوس ساينز وماكس فيرشتابن سمح لهما بتحقيق المركزين الخامس والسادس، ليتقدم الفريق من المركز الثامن إلى الرابع في الترتيب العام.

وبدا ريكاردو مسروراً من النتيجة "المذهلة" أمام جماهيره، لكن نوريس أشار بحذر إلى أنّ هذا قد يكون أفضل ما يمكن للفريق تحقيقه حالياً خاصة وأن خصائص الحلبة ناسبت السيارة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت السيارة جيدة منذ التجارب الحرة الأولى وطوال الجولة. ذلك يُظهر أنها ما زالت تمتلك نقاط قوة".

وأكمل: "علينا العمل على نقاط الضعف إن كنا نريد التواجد بشكل متكرر ضمن هذه المراكز".

وأردف: "لذا أعتقد أن هذه قد تكون أفضل نتيجة يمكن لها تحقيقها لفترة من الزمن، لأن أمامنا عدة حلبات قد تكون صعبة علينا".

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وكشف نوريس أنه كان يتابع سيارة مرسيدس أمامه، لكنه اعترف بأن الفريق حامل اللقب ما زال أسرع من مكلارين.

فقال: "أعتقد أننا أردنا منافسة مرسيدس أكثر مما فعلنا".

وأكمل: "حتى لو كنا أمامهم بعد المنعطف الأول ومن دون الانطلاقة السيئة، لكانوا قد تجاوزونا في مرحلة ما على أية حال".

وتابع: "رأينا في البحرين كم كانوا سريعين. لم نتمكن بعد من مجاراتهم ما زال أمامنا الكثير من العمل".

واختتم: "لكننا سجلنا نقاطاً جيدة ويجب أن نُسرّ بما حققناه".

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