نوريس نادم على الأخطاء "السخيفة الغبية" التي أبقته خلف فيرستابن في بلجيكا
أكمل سائق مكلارين سباق سبا خلف غريمه البعيد ومتأخرًا عن المتصدرين بعد خطأ اللفة الأولى المكلّف.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
يستهدف لاندو نوريس سائق مكلارين "البدء من الجديد" بعد العطلة الصيفية، وذلك بعد الأخطاء الغبية المبكرة التي منعته من إكمال سباق بلجيكا في مركز أعلى من السادس.
انطلق نوريس من المركز الرابع وكان من المتوقع أن ينافس على الفوز في السباق الذي فاز به جورج راسل في النهاية متقدمًا ثنائية لمرسيدس أمام لويس هاميلتون.
مع ذلك، خسر نوريس 3 مراكز في اللفة الأولى بعد خروجه عن المسار عند مخرج المنعطف الأول ومن ثم لم يتمكن من تجاوز كارلوس ساينز سائق فيراري.
وفي ظل أنه علق خلف سيارة فيراري، فقد كان نوريس ضحية للآندركت من ماكس فيرستابن ضمن سلسلة التوقفات الأولى، ومنذ ذلك الحين ظل البريطاني ضمن محاولات يائسة لتجاوز سيارة ريد بُل ليكمل السباق بفارق 0.6 ثانية خلف الهولندي.
وعند سؤاله عن قدر حاجته لاستعادة طاقته خلال العطلة الصيفية بعد النتائج المتفاوتة لمكلارين خلال السباقات الأخيرة، قال نوريس: "جميعنا يحتاج إلى ذلك، وأعتقد أنني بحاجة فعلًا لاستعادة طاقتي والبدء من جديد".
وأضاف: "لقد أضعت الكثير من النقاط في السباقات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة فقط بسبب أمور غبية – أخطاء وانطلاقات سيئة – والمنعطف الأول الآن".
وتابع: "لا أعلم لماذا، لكنها أمور سخيفة، وليست حتى تحديات صعبة. مثل اليوم، عند المنعطف الأول، تحاول الابتعاد عن المشاكل، تحاول ضمان أن يكون هنالك مساحة وألا تتعرض لحادثة، لأجد نفسي بعد ذلك خارج المسار. أمور غبية. لكن وتيرتنا كانت جيدة والفريق يقوم بعمل رائع وأنا سعيد بذلك".
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