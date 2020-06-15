نوريس: من شاركوا في السباقات الإلكترونية لن يحظوا "بأفضلية شاسعة"

وفّر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" الفرصة لسائقي السباقات الحقيقية للمشاركة في عدد من أحداث الرياضات الإلكترونية، بما فيهم سائقو الفورمولا واحد لاندو نوريس، شارل لوكلير، ألكسندر ألبون وجورج راسل.

وبينما قال نوريس أنّ أولئك الذين خاضوا تجربة السباقات الإلكترونية ربما يحظون بأفضلية طفيفة عند استئناف الموسم الشهر المُقبل في النمسا، لكنّ سائق مكلارين يعتقد بأنّها الأمر سيستغرق بضع لفّات فقط قبل أن يستعيد من لم يشاركوا في سباقات المُحاكاة وتيرتهم السابقة.

فقال: "قد يحظى من شاركوا في السباقات الإلكترونية بأفضلية طفيفة في بعض الجوانب، لكن لن يكون هنالك فارق شاسع، فلن نرى سائقي المُحاكاة يقطعون أميالًا أفضل من أولئك الذين لم يشاركوا في هذه السباقات".

وأضاف: "إنّها فوارق طفيفة للغاية، إذ ربما يتمثّل الأمر في مجرد استعادتنا لوتيرتنا قبلهم بلفّة أو شيء من هذا القبيل، ولا شيء آخر".

وتابع: "ربما تحظى في البداية بأفضلية بعض الشيء في جوانب صغيرة مثل العمل مع المهندسين ومثل هذه الأمور، لكنّ السائقين جيّدون للغاية في هذه الأيام ليكون بمقدورهم استعادة وتيرتهم في غضون لفّتين أو ثلاثة، لذلك لن يكون هنالك فارق ضخم".

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في المقابل، أبدى نوريس ثقته في أنّ موسم 2020 سيتألف من أكثر من 8 سباقات، وهو الرقم المؤكّد حاليًا ضمن الروزنامة الأوروبية التي تمّ الإعلان عنها.

لكنّ البريطاني اعترف بأنّ الروزنامة النهائية المختصرة قد تساهم في تغيير طريقة تعامل السائقين مع الموسم، مع فرص أقل للتميّز ومخاطر أن تكون الانسحابات مكلّفة على نحوٍ أكبر.

حيث قال: "أنا واثق تمامًا بأننا سنحظى بسباقات أكثر من مجرد الثمانية الحالية. كما أنّني بحاجة للتحدث مع المهندسين حول المخاطر الأكبر التي سنواجهها والعمل كفريق لمعرفة المقاربة الأفضل بالنسبة لي وللفريق".

وأكمل: "هنالك أمور أحتاج بالطّبع لتحسينها، حيث أثق في أنّ بمقدوري القيام بعمل أفضل، وهذا سيتضح أكثر بعد جولة النمسا لنعرف طبيعة الوتيرة التي سنحظى بها".

واختتم: "لو حظينا فقط بثمانية سباقات، فإنّك على الأرجح ستخاطر بعض الشيء، لكنني متأكد بأنّه ستكون هنالك سباقات أكثر من ذلك، سواء كانت خارج أوروبا أو داخلها، فلست واثقًا من ذلك بعد".