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نوريس: من المبكّر للغاية جعلي الرقم واحد لتعزيز آمالي لتحقيق اللقب

لا يرى لاندو نوريس حاجة ليجعله فريقه مكلارين الرقم واحد في الفريق لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1.

تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

لا يرى نوريس سببًا يدفع مكلارين لجعله السائق رقم واحد كيف تُعزّز آماله في التغلّب على ماكس فيرستابن في بطولة العالم للفورمولا 1 للسائقين.

يحتلّ البريطاني المركز الثاني في الترتيب العام حاليًا متخلّفًا بـ 76 نقطة عن غريمه من ريد بُل، في الوقت الذي تُعتبر فيه مكلارين الفريق صاحب السيارة الأسرع في الوقت الحاضر.

لكنّ جدل أوامر الفريق في جائزة المجر الكبرى، الذي جاء نتيجة تأخير نوريس إرجاع الصدارة لزميله أوسكار بياستري، قد دفعت البعض للإشارة إلى أنّ على مكلارين وضع كامل ثقلها خلف نوريس.

ذلك لأنّه في ظلّ تمتّع فيرستابن بهكذا أفضليّة كبيرة في صدارة الترتيب العام، فإنّ نوريس يحتاج لكلّ نقطة يُمكنه حصدها، ولا يجب أن يؤثّر زميله بياستري على فرصه في تحقيق اللقب.

لكنّ نوريس لا يتّفق مع ذلك، حيث قال: "لا أزال أحتاج لأن أستحقّ الفوز، لا أزال أحتاج للتواجد هناك والقيادة بوتيرة أسرع من الجميع. لا أعتقد بأنّ ذلك يُغيّر أيّ شيء".

وأردف: "لا أعلم لماذا يجب على الفريق أن يميل لأحد السائقين فجأة الآن؟ لم يكن لدينا أيّ تحيّزٍ في الفريق".

لكن بالرغم من حقيقة أنّ فرصة اللقب لصالح نوريس تزيد من أهميّة جدل أوامر الفريق، فإنّه يعتقد بأنّ الوقت لا يزال مبكّرًا جدًا لتغيير مقاربة الفريق.

وقال: "لماذا عليّ الحصول على فرصة الآن فجأة؟ حظيت بفرصة طوال الموسم ونحن في منتصفه. لا يزال أمام طريقٌ طويل. لذا ربّما قد يحدث ذلك لاحقًا في الموسم، لكنّ الوقت لم يتحدّد بعد".

كما شعر نوريس بأنّه من الخطأ ربط ما حدث في المجر بوضع بطولة العالم، كون أحداث هنغارورينغ كانت متعلّقة فقط بحماية الثنائيّة في السباق.

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