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نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية

يعتقد سائق مكلارين لاندو نوريس بأنّ إعطاء السائقين نقاط جزاء جرّاء حوادث بسيطة هي مسألة غبية بعدما بات على مشارف الاستبعاد من جائزةٍ كبرى.

نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية

حصل نوريس على عقوبة 5 ثوانٍ ونقطتَي جزاء على رخصته بعدما دفع منافسه سيرجيو بيريز خارج حدود الحلبة ضمن منافسات جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ التي شهدت تحقيق السائق الشاب للمركز الثالث.

وهذا يعني بأنّ نوريس بات لديه 10 نقاط جزاء، إذ تنصّ القوانين أنه وفي حال حصل السائق على 12 فإنه سيتمّ منعه من المشاركة في سباقٍ واحد.

ولكن لحسن حظّ نوريس فإنّ نقطتَا جزاء كان قد حصل عليهما سابقًا تنتهي صلاحيتهما في 10 يوليو/تموز، ما يعني بأنّ مجموع نقاطه سينخفض إلى ثمانية قبل جائزة بريطانيا الكبرى، بيد أنّ بقية نقاطه ستبقى على رخصته حتى شهر نوفبر/تشرين الثاني المقبل على الأقلّ.

ويرى نوريس بأنه لم يفعل أيّ شيء خاطئ كي يتمّ حظره من المشاركة بأحد السباقات، إذ يعتقد بأنّ نقاط الجزاء يجب إعطاؤها فقط في حال القيادة الخطرة عوضًا عن حوادث التسابق العادية.

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وقال "لقد حصلتُ على نقاط جزاء من سباق باكو بما أنني بقيت على الحلبة ولم أدخل إلى منطقة الصيانة أثناء رفع العلم الأحمر، ولكني لم أعرّض أيّ سائق إلى الأذى، بل على العكس قمتُ بكُلّ شيء بطريقةٍ آمنة".

وأضاف "لماذا يجب أن أستحق الحصول على نقاط جزاء؟ ولماذا يجب الحصول على المزيد اليوم إذا ما خرج أحدهم على المنطقة الحصوية خارج المسار؟ لم أقم بأيّ شيء بطريقةٍ خطيرة".

وتابع قائلاً "من الغباء الحصول على هذه النقاط لأشياءٍ صغيرة كهذه. لا يجب اعتماد هذه المقاربة في الفورمولا واحد إذ آمل أن يدعمني السائقون الآخرون في ما أقوله".

من ناحيته، أضاف الفائز بسباق النمسا ماكس فيرشتابن الذي كان بجوار نوريس في المؤتمر الصحافي بأنّ سائق مكلارين محق حيث قال "لنفترض، كم نقطة ستحصل عليها؟ اثنتان؟ لذلك إذا قمت بست حوادث مماثلة فإنّه سيتمّ منعك من المشاركة بسباق، ولا أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ صائب".

وتابع قائلاً "ما أعنيه هو أنني كنت في ذات الموقف سابقًا، كانت لديّ 9 أو 10 نقاط. هكذا تسير الأمور. ولكن لا أعتقد بأنّ الأشياء التي قام بها نوريس تستحق استبعاده من المشاركة بسباق في حال حصوله على 12 نقطة".

واختتم "قلت ذلك قبل عامين على ما أعتقد، يجب إعادة النظر في هذه المسألة".

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