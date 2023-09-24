نوريس: من الصعب التفوق على فيرستابن في اليابان إلا في حال كرر بياستري حادثة سينا/بروست
ألقى لاندو نوريس سائق مكلارين بمزحة أشار فيها إلى أن الفرصة الوحيدة للتفوق على صاحب قطب الانطلاق الأول ماكس فيرستابن خلال سباق اليابان هي في حادثة تجمع الهولندي مع زميله أوسكار بياستري بشكل مشابه لحادثة إيرتون سينا وآلان بروست الشهيرة.
تقدم الناشئ بياستري على زميله البريطاني بفارق 0.035 ثانية فقط خلال التصفيات، حيث سينطلق ثانياً خلف فيرستابن الذي تفوق عليه بفارق تجاوز نصف ثانية.
وأوضح نوريس أن مكلارين ستحاول منافسة فيرستابن، لكنه أشار إلى عدم وجود الكثير مما يمكن فعله، إلا في حال قرر بياستري اتباع مقاربة عدائية للغاية خلال الانطلاقة.
وألمح نوريس إلى الحادثة الشهيرة بين إيرتون سينا وآلان بروست عام 1990 على نفس الحلبة، حيث رفض سينا التخلي عن المسار الداخلي خلف بروست أثناء الانطلاقة ما أدى لحادثة بينهما في المنعطف الأول، ليحسم البرازيلي اللقب العالمي آنذاك.
"سنحاول منافسة ماكس، لكن وفي حال وصل للمنعطف الثاني، حينها ليس بوسعنا القيام بأي شيء" قال نوريس.
وأكمل مازحاً: "إن أردنا تكرار ما حصل مع سينا (في مواجهة بروست)، لدينا أوسكار في المنعطف الأول، يقوم بذلك بسرور، حينها سيكون ذلك رائعاً بالنسبة لي!".
وتابع: "سنحاول، أعتقد أن وتيرة سباقنا جيدة، لكنها بالتأكيد ليست بمستوى ريد بُل، لكننا سنقوم بكل ما بوسعنا".
من جهته، أوضح بياستري أن مكلارين ستحاول تقديم نفس المستوى من المنافسة كما حصل في بريطانيا، حين انتزع نوريس الصدارة في المنعطف الأول وتمسك بها لبضع لفات.
كما أشار الناشئ الأسترالي إلى أن تحدي فيرستابن سيكون أكثر صعوبة في سوزوكا.
فقال: "حاولنا ذلك في سيلفرستون، وسنحاوله هنا، لكن من الواضح أنها ستكون مهمة عسيرة".
وأكمل: "أعتقد أنه سيكون سباقاً صعباً جداً، ومختلفاً كثيراً عن سيلفرستون".
بالمقابل، ألمح نوريس إلى أن مرسيدس قد تشكل تحدياً خلال السباق نظراً لوتيرتها التي تكون مرتفعة عادة أكثر من التصفيات.
ويتوقع البريطاني أن تلعب معدلات تآكل الإطارات دوراً في الاستراتيجيات مشيراً إلى أن الدخول مبكراً لوقفة الصيانة (أندركت) قد يقدم أفضلية كبيرة.
فقال: "أعتقد أن مرسيدس لطالما كانت قوية جداً في السباقات. لكنني أعتقد أننا أقوياء كذلك على المسافات الطويلة".
وأكمل: "نأمل خوض سباق سهل، لكن ليس هناك سباق سهل هنا. خاصة مع أفضلية ’أندركت’ وغيرها. لذا أنا واثق أنه ستكون هناك الكثير من الأحداث".
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