نوريس: "من السخف" ألا يتم تقدير ساينز كما يجب
قال لاندو نوريس أنه سيكون "من السخف" ألا يتم تقدير كارلوس ساينز سائق فيراري، كما يجب، حيث بات الإسباني السائق رقم واحد من دون عقد، لموسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.
كارلوس ساينز، فيراري، لاندو نوريس، مكلارين، لويس هاميلتون، مرسيدس
جايك غرانت
لن يتم تجديد عقد ساينز مع فيراري للموسم المقبل، حيث تم التوقيع مع لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، ليقود مكانه في صفوف الحصان الجامح إلى جانب شارل لوكلير.
وتركت هذه الأخبار ساينز في موقع صعب، رغم وجود مقعد متاح في مرسيدس كخيار منطقي وحيد حالياً.
لكن وفي جائزة أستراليا الكبرى وبعد أقل من أسبوعين فقط على عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، عاد ساينز من غرفة العمليات ليحرز الفوز ويبسط هيمنته على السباق بعد تجاوز ماكس فيرستابن (الذي انسحب لاحقاً في اللفة الرابعة) في اللفة الثانية.
وهذا ما دفع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل للتصريح بأنه لا يمكن نفي فكرة ضم ساينز بديلاً عن سيرجيو بيريز.
ويرى نوريس، الذي كان زميلاً لـ ساينز في صفوف مكلارين سابقاً، أنه "من السخف" عدم حصول ساينز على التقدير الذي يستحقه.
فقال: "من السخف عدم تقديره. الناس تعلم قدراته، ومستواه، مقاربة وتصميمه على أن يكون من بين الأفضل، تماماً كما أثبته اليوم، وخلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأكمل: "أنا واثق أن هناك الكثير من السائقين الذين لن يقوموا بالمحاولة حتى أو يمتلكوا التصميم ذاته لتخصيص وقتهم بهدف التحسن والتعافي. الناس الذين يعرفون قدراته الحقيقية، فإنهم سيقدرونه تمام التقدير".
من جهته، أكد زميله لوكلير، بأن مدراء الفرق يقدرون عالياً القيمة التي يمتلكها ساينز، ما يعني أنه ليس قلقاً حيال وضع الإسباني الموسم المقبل.
"أعتقد أن الجميع يدرك قيمة ساينز، إنه أحد أهم السائقين الحاليين" قال أصيل موناكو.
وأكمل: "إنه قوي جداً في كل مرة يقود فيها سيارة فورمولا واحد وقد أثبت ذلك عدة مرات، لذا لا أعتقد أنه لا ينال التقدير".
وتابع: "لست قلقاً كثيراً إزاء مستقبله، لأنني واثق أن الكثير من مدراء الفرق… لا يقولونها صراحة، لكنهم بالتأكيد يتكلمون معه!".
واسترسل: "أنا واثق أنه سيحظى بالكثير من الفرص وسيتخذ القرار الأفضل له ولمسيرته المهنية".
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