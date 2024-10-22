نوريس: من الخطأ "تسرّع" المراقبين في اتخاذ القرارات دون سماع السائقين
تمت معاقبة نوريس في نهاية سباق أوستن بعد تجاوزه فيرستابن.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
شعر لاندو نوريس بأن مراقبي جائزة الولايات المتحدة الكبرى تسرعوا في اتخاذ القرار بشأن تجاوزه من خارج المسار لمنافسه على اللقب ماكس فيرستابن، مؤكدًا أن النتيجة كانت بمثابة "تخمين" دون الاستماع إلى رأي السائقين.
تم فرض عقوبة خمس ثوانٍ على نوريس بسبب تجاوزه لماكس فيرستابن عند المنعطف الـ12، حيث كانت السيارتان خارج المسار، ولم يستطع بناء فارق كافٍ لتجاوز تأثير هذه العقوبة التي تم فرضها في اللفة الأخيرة فقط.
وعلى إثر ذلك، احتل فيرستابن المركز الثالث في الترتيب النهائي للسباق، مما وسع الفارق بينه وبين نوريس إلى 57 نقطة في ترتيب السائقين مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.
وعند حديثه عن عملية اتخاذ القرار من قبل المراقبين، أشار نوريس إلى أن ذلك القرار أظهر "عدم ثبات" مقارنة بقرارات أخرى، مؤكدًا أن الوضع يحتاج إلى اعتبار آراء السائقين لتقييمه بشكل كامل.
حيث قال: "أعتقد أن هناك عدم ثبات في القرارات مرة أخرى، ولكنه أمر صعب. بالنسبة لي، إنه مجرد قرار متسرع، فهم لا يستمعون أو يفهمون وجهة نظرنا، وهذا ما يجب عليهم فعله بعد السباق".
وأضا: "يريدون فقط اتخاذ قرار في الوقت المناسب حتى لا يتغير ترتيب النقاط، ولكن القرار بذلك يكون متسرعًا ولا يستمعون إلى وجهة نظري أو وجهة نظر فريقي أو وجهة نظر ماكس".
وتابع: "لا أعتقد أن هذا الأمر الأكثر صوابًا، ولكن اليوم كانت هناك عقوبة وليس لدي الكثير لأفعله سوى قبول ذلك. لقد حاولت، ونحن الاثنان حاولنا، وكانت معركة رائعة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ستيلا: تعليق ماركو حول نوريس أكثر جدية من شتائم السائقين
مكلارين لن تسعى للحصول على حق المراجعة بشأن عقوبة نوريس في أوستن
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
نوريس يعترف: سباق أوستن "قاتل للزخم" في معركة اللقب
نوريس يتجاوز هاميلتون كأكثر سائقي مكلارين تسجيلاً للنقاط
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
ريد بُل تُلمح إلى اختبار طال انتظاره لتسونودا
ستيلا: تعليق ماركو حول نوريس أكثر جدية من شتائم السائقين
مرسيدس تُصرّ على عدم وجود مشكلة في تحديثات أوستن وتضع خطّة للمكسيك
دبليو إي سي: بورشه تتخلى عن لوتيرر من تشكيلتها لموسم 2025
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات