نوريس: من الخطأ "تسرّع" المراقبين في اتخاذ القرارات دون سماع السائقين

شعر لاندو نوريس بأن مراقبي جائزة الولايات المتحدة الكبرى تسرعوا في اتخاذ القرار بشأن تجاوزه من خارج المسار لمنافسه على اللقب ماكس فيرستابن، مؤكدًا أن النتيجة كانت بمثابة "تخمين" دون الاستماع إلى رأي السائقين.

تم فرض عقوبة خمس ثوانٍ على نوريس بسبب تجاوزه لماكس فيرستابن عند المنعطف الـ12، حيث كانت السيارتان خارج المسار، ولم يستطع بناء فارق كافٍ لتجاوز تأثير هذه العقوبة التي تم فرضها في اللفة الأخيرة فقط.

وعلى إثر ذلك، احتل فيرستابن المركز الثالث في الترتيب النهائي للسباق، مما وسع الفارق بينه وبين نوريس إلى 57 نقطة في ترتيب السائقين مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.

وعند حديثه عن عملية اتخاذ القرار من قبل المراقبين، أشار نوريس إلى أن ذلك القرار أظهر "عدم ثبات" مقارنة بقرارات أخرى، مؤكدًا أن الوضع يحتاج إلى اعتبار آراء السائقين لتقييمه بشكل كامل.

حيث قال: "أعتقد أن هناك عدم ثبات في القرارات مرة أخرى، ولكنه أمر صعب. بالنسبة لي، إنه مجرد قرار متسرع، فهم لا يستمعون أو يفهمون وجهة نظرنا، وهذا ما يجب عليهم فعله بعد السباق".

وأضا: "يريدون فقط اتخاذ قرار في الوقت المناسب حتى لا يتغير ترتيب النقاط، ولكن القرار بذلك يكون متسرعًا ولا يستمعون إلى وجهة نظري أو وجهة نظر فريقي أو وجهة نظر ماكس".

وتابع: "لا أعتقد أن هذا الأمر الأكثر صوابًا، ولكن اليوم كانت هناك عقوبة وليس لدي الكثير لأفعله سوى قبول ذلك. لقد حاولت، ونحن الاثنان حاولنا، وكانت معركة رائعة".