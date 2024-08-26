نوريس: من الحُمق الحديث عن أية منافسة على لقب السائقين الآن
حتى بعد أن أحرز فوزًا سهلًا نسبيًا بسباق هولندا، ما يزال سائق مكلارين لا يعتبر نفسه ضمن معركة للإطاحة بماكس فيرستابن وحصد لقب السائقين.
الفائز بالسباق لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
ما يزال لاندو نوريس لا يتطلع لإمكانية أن يفوز بلقب الفورمولا 1 هذا الموسم، حيث وصف استهداف لقب السائقين "بالحُمق" بالرغم من فوزه المهيمن بجائزة هولندا الكبرى.
عانى سائق مكلارين مجددًا على الانطلاقة من البول بوزيشن وتراجع خلف ماكس فيرستابن حامل اللقب وصاحب الأرض بالتوجه إلى المنعطف الأول.
مع ذلك، تمكن نوريس من العودة بشكل رائع وتجاوز فيرستابن بسهولة في اللفة الـ 14، قبل أن يبتعد في الأمام بوتيرة صاروخية محرزًا فوزًا مريحًا.
كما كان لديه الأداء الكافي على إطاراته الهارد المستعملة ليسجل أسرع لفة ضمن دورته الأخيرة حول الحلبة، ليحرز الفوز بفارق 22.896 ثانية، والذي كان أكبر فارق فوز في هذا الموسم، والأكبر ضمن سباق لم يفز به فيرستابن منذ فوز لويس هاميلتون في المملكة العربية السعودية في 2021.
لكن وبالرُغم من العودة بشكل تنافسي مدهش بعد العطلة الصيفية، وبعد أن ساهم تحديث آخر بتحسّن مباشر في أداء مكلارين، إلا أن رد نوريس كان خارج ذلك السياق عند سؤاله إذا ما كان واثقًا بأن لديه الفرصة للمنافسة على لقب السائقين.
حيث قال: "أنا أنافس على البطولة منذ السباق الأول في الموسم. ليس هنالك قرار مفاجئ الآن".
وأضاف: "عليّ أن أقوم دومًا بعمل أفضل. عملت بجد طوال الموسم وما أزال على بعد 70 نقطة خلف ماكس. لذلك من الحمق الكبير أن أفكّر في أي شيء في الوقت الحالي. أنا أتعامل مع كل سباق على حدة وأحاول مواصلة ما أفعله الآن لأنه لا جدوى من التفكير فيما هو قادم وفيما سيحدث في بقية الموسم".
وتابع: "لا أكترث حيال ذلك في الوقت الحالي. أنا فقط مركز على كل سباق لوحده. لهذا ليس ذلك سؤالًا ينبغي أن يُطرح عليّ في كل جولة".
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