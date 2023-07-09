نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا
قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه كان "من الجنوني" التواجد على مقربة عُشري ثانية فقط من زمن قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، بعد أن تأهل أمام زميله بالمركزين الثاني والثالث خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.
أكمل نوريس القسم الثالث من التصفيات بفارق 0.214 ثانية فقط خلف ماكس فيرستابن، بينما حل زميله أوسكار بياستري ثالثاً خلفه.
وكان يمتلك الزمن الأسرع المبدئي قبل أن يتفوق عليه فيرستابن. وهذه هي أفضل نتيجة تصفيات يحققها فريق مكلارين هذا الموسم.
وألقى نوريس بمزحة قال فيها أن فيرستابن "يخرّب كل شيء" بعد أن تقدم للمركز الأول في لفته السريعة الأخيرة، لكن البريطاني أكد أنه يتطلع قدماً للسباق.
فقال: "لقد كنا قريبين. كنت بالمركز الأول في القسم الأول. أعتقد أنني كنت بالمركز الأول كذلك في القسم الثاني، لكن في القسم الثالث كنا قريبين جداً بفارق عُشري ثانية ذلك جنوني حقاً".
وأكمل: "لفتي الأخيرة كانت جيدة. كان بوسعي سماع زاك (براون) عبر اللاسلكي في تلك اللفة وكانت تلك لحظة رائعة".
وأردف: "عمل رائع لي ولزميلي، فقد حققنا المركزين الثاني والثالث وذلك مذهل للفريق بأكمله".
وأضاف: "ماكس دائماً ما يخرب كل شيء على الجميع. أنا مسرور جداً. لقد كان يوماً خاصاً حقاً بالنسبة لنا. أتطلع قدماً للغد".
من جهته، أكد بياستري أن السيارة كانت "كالصاروخ" في القسمين الثاني والثالث على طريق تحقيق هذه "النتيجة الهائلة" للفريق، حيث حقق بدوره أفضل نتيجة تصفيات له في الفورمولا واحد.
فقال: "يا لها من تصفيات".
وأكمل: "كدت أخرج من القسم الأول، لكن السيارة كانت كالصاروخ في القسمين الثاني والثالث. شعرت أنني قدمت لفة متكاملة".
واختتم: "إنها نتيجة هائلة للفريق. تواجدنا سوية هنا لهي نتيجة مذهلة. علينا محاولة تكرار ذلك في السباق".
فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية
لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي
نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة
نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة
نوريس: العقوبة في سباق كندا "غير منطقية بالنسبة لي"
نوريس: العقوبة في سباق كندا "غير منطقية بالنسبة لي" نوريس: العقوبة في سباق كندا "غير منطقية بالنسبة لي"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس
هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس هاميلتون: مكلارين الشبيهة بـ ريد بُل "نداء استفاقة" لفريق مرسيدس
فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية
فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون
فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون
هاميلتون: مكلارين "الصاروخية" كانت أسرع منا بكثير في سباق بريطانيا
هاميلتون: مكلارين "الصاروخية" كانت أسرع منا بكثير في سباق بريطانيا هاميلتون: مكلارين "الصاروخية" كانت أسرع منا بكثير في سباق بريطانيا
نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا
نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا
فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون
فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.