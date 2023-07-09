نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا

أكمل نوريس القسم الثالث من التصفيات بفارق 0.214 ثانية فقط خلف ماكس فيرستابن، بينما حل زميله أوسكار بياستري ثالثاً خلفه.

وكان يمتلك الزمن الأسرع المبدئي قبل أن يتفوق عليه فيرستابن. وهذه هي أفضل نتيجة تصفيات يحققها فريق مكلارين هذا الموسم.

وألقى نوريس بمزحة قال فيها أن فيرستابن "يخرّب كل شيء" بعد أن تقدم للمركز الأول في لفته السريعة الأخيرة، لكن البريطاني أكد أنه يتطلع قدماً للسباق.

فقال: "لقد كنا قريبين. كنت بالمركز الأول في القسم الأول. أعتقد أنني كنت بالمركز الأول كذلك في القسم الثاني، لكن في القسم الثالث كنا قريبين جداً بفارق عُشري ثانية ذلك جنوني حقاً".

وأكمل: "لفتي الأخيرة كانت جيدة. كان بوسعي سماع زاك (براون) عبر اللاسلكي في تلك اللفة وكانت تلك لحظة رائعة".

وأردف: "عمل رائع لي ولزميلي، فقد حققنا المركزين الثاني والثالث وذلك مذهل للفريق بأكمله".

وأضاف: "ماكس دائماً ما يخرب كل شيء على الجميع. أنا مسرور جداً. لقد كان يوماً خاصاً حقاً بالنسبة لنا. أتطلع قدماً للغد".

من جهته، أكد بياستري أن السيارة كانت "كالصاروخ" في القسمين الثاني والثالث على طريق تحقيق هذه "النتيجة الهائلة" للفريق، حيث حقق بدوره أفضل نتيجة تصفيات له في الفورمولا واحد.

فقال: "يا لها من تصفيات".

وأكمل: "كدت أخرج من القسم الأول، لكن السيارة كانت كالصاروخ في القسمين الثاني والثالث. شعرت أنني قدمت لفة متكاملة".

واختتم: "إنها نتيجة هائلة للفريق. تواجدنا سوية هنا لهي نتيجة مذهلة. علينا محاولة تكرار ذلك في السباق".