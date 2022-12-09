نوريس: منصّة تتويجٍ واحدة "غير كافية" بالرغم من موسم مكلارين "الصعب للغاية"
قال لاندو نوريس أنّ تحقيق منصّة تتويجٍ واحدة في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد "غير كافٍ" بالرغم من أنّه كان السائق الوحيد خارج الفرق الثلاثة الكبرى الذي يفعل ذلك.
أحرز نوريس المركز الثالث لصالح مكلارين في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في أبريل، واستفاد من الخطأ المتأخّر لشارل لوكلير الذي تسبّب في تراجعه إلى المركز السادس.
وقال نوريس قبل العطلة الصيفيّة أنّ كان من الصادم أنّ مكلارين تمكّنت من تحقيق منصّة تتويج بالنظر إلى معاناتها في بداية الموسم.
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت حقيقة أنّه السائق الوحيد خارج الفرق الثلاثة الكبرى الذي يصعد إلى منصّة التتويج تعني له أيّ شيء، قال: "القليل".
وأضاف: "دائمًا ما يكون لمنصّة التتويج معنى خاص. وكذلك بالنسبة للفريق، لكنّ منصّة تتويجٍ واحدة غير كافية".
وأردف: "الاقتصار على واحدة يعني أنّنا كنّا محظوظين. تريد أن تشعر بأنّك تستحقّ التواجد هناك في كلّ مرّة. لم نكن سريعين للغاية، كنّا في مركزٍ متقدّمٍ للغاية عمّا نستحقّه".
وأكمل: "لكن أجل، منصّة تتويجٍ واحدة غير كافية بالنسبة لي. ليست جيّدة بما فيه الكفاية للفريق".
وأشار نوريس مرارًا خلال الموسم إلى أنّ أسلوب قيادته لا يتناسب مع سيارة "ام.سي.ال36"، حيث كانت نقاط ضعفها واضحة من جانب زميله دانيال ريكاردو الذي اقتصر على تحقيق 37 نقطة مقابل 122 لنوريس.
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