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نوريس: منصة التتويج في بلجيكا كانت على مرمى حجر

قال لاندو نوريس، سائق مكلارين، في تقييمه لجائزة بلجيكا الكبرى، أن وتيرة سيارته كانت كافية لإنهاء السباق على منصة التتويج أو حتى تحقيق الفوز، لكن سوء التوقيت والأخطاء في محطات الصيانة تسببا في تراجع الفريق.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

أكد سائق مكلارين لاندو نوريس، الذي انطلق من المركز الثالث عشر في جائزة بلجيكا الكبرى بسبب عقوبة تغيير المحرك، أن فريقه أهدر فرصة المنافسة على منصة التتويج وحتى الفوز بعد نهاية السباق. 

وأوضح السائق البريطاني أن وتيرة مكلارين يوم الأحد كانت مذهلة، لكن الفريق خسر الكثير من الوقت بسبب سوء الحظ الاستراتيجي والأخطاء التشغيلية.

حيث قال نوريس لوسائل الإعلام عقب السباق، ملخصًا الوقت الذي خسره ومجريات السباق:

"بصراحة، كانت وتيرتنا في السباق اليوم مذهلة، وكنا قادرين بسهولة على إنهاء السباق على منصة التتويج".

وأكمل: "بالطبع، الانطلاق من المركز الثالث عشر جعل الأمور صعبة بالنسبة لي منذ البداية. وفوق ذلك، جاءت فترات سيارة الأمان الافتراضية في توقيت سيئ للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "كانت هذه الفترات مفيدة تمامًا لمن استخدموا الإطارات القاسية، لكنها جاءت مبكرًا جدًا بالنسبة لنا. سنراجع ما إذا كان بإمكاننا التوقف خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لكنني خسرت عشر ثوانٍ بسبب ذلك وحده".

وأردف: "ثم أضاعت وقفة الصيانة ما بين خمس وست ثوانٍ إضافية، ما أضاف 16 ثانية مباشرة إلى زمن سباقي. ومع الانطلاق من المركز الثالث عشر، لا أعتقد أنه كان بإمكاننا جعل الأمور أكثر صعوبة مما كانت عليه".

وتابع: "كانت لدينا السرعة الكافية للصعود إلى منصة التتويج، بل وحتى الفوز؛ ومن المحزن أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك".

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

كما علّق نوريس على افتقار مرسيدس إلى سرعة السباق مقارنة بأدائها في التجارب التأهيلية، معربًا عن دهشته من مستوى منافسيه.

حيث قال: "في الواقع، كان الأمر على هذا النحو طوال الموسم تقريبًا؛ فهم دائمًا ما يكونون أفضل بخطوة في التجارب التأهيلية مقارنة بالسباق".

وأكمل: "مع ذلك، كنت أتوقع أن يكونوا أقوى بكثير اليوم، لذلك فوجئت قليلًا بمستواهم".

واختتم: "بالطبع، لقد فازوا بالسباق، لذلك لا يمكن القول أن جولتهم كانت سيئة، لكننا كنا أقرب إليهم اليوم مما توقعنا. وهذه إشارة جيدة بالنسبة لنا".

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