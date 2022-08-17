نوريس: منصة التتويج في إيمولا ما زالت "تذهلني" نظراً لوتيرة مكلارين

حقق نوريس منصة التتويج الوحيدة لفريق مكلارين في موسم 2022 الجاري، حيث عبر خط النهاية ثالثاً خلف ثنائي ريد بُل: ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

تأهل نوريس ثالثاً يوم الجمعة ضمن ظروف جوية ماطرة، بفارق أقل من عُشري ثانية فقط عن صاحب قطب الانطلاق الأول، وأنهى سباق السبت القصير خامساً خلف سيارات ريد بُل وفيراري.

وتعليقاً على موسمه حتى الآن ضمن مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، اعترف نوريس بأنه ما زال يجد صعوبة في تصديق تحقيق المركز الثالث نظراً لمستوى سيارة مكلارين الحالي.

فقال: "ما زلت لا أعلم كيف حققت منصة التتويج بسيارتنا الحالية!".

وأكمل: "ذلك أمر يذهلني حتى الآن، نظراً لمدى سرعة المنافسين الكبيرة. عندما أفكر في ذلك، أعتقد أنه كان أحد أفضل منصات التتويج التي حققتها في حياتي".

وأردف: "خلال التصفيات على حلبة مبللة، قدمنا أداء رائعاً، لكن عند النظر إلى سرعة ألفا روميو على سبيل المثال، كانوا أسرع مني بنصف ثانية خلال السباق. لو خضنا سباقاً بناءً على الأداء فقط، لكنا ربما لنحتل المركز 15! لكنني حققت منصة تتويج".

وجاءت هذه النتيجة بعد ثلاثة سباقات فقط من جولة البحرين الافتتاحية التي فشلت فيها كلتا سيارتي مكلارين بتسجيل النقاط حيث أمضت قسماً كبيراً من الموسم في محاولة اللحاق بالمنافسين.

وكان نوريس قد صرح مؤخراً عن اضطراره لتغيير أسلوب قيادته كي يتلاءم مع السيارة، الأمر الذي كان صعباً على زميله دانيال ريكاردو.

وتحتل مكلارين المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنّعين قبل العطلة الصيفية، خلف ألبين بفارق أربع نقاط فقط.

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من تغير وتيرة مكلارين من سباق لآخر وحلبة لأخرى، إلا أن نوريس معجب للغاية بطريقة عمل الفريق ضمن المعركة في مواجهة ألبين.

فقال: "بالنظر إلى أننا نحتل المركز الخامس، كما أننا كنا في مرحلة ما بالمركز الرابع وهذا يفاجئني، بالنظر إلى وتيرة ألبين، أذكر أن فرناندو (ألونسو) كاد يحقق قطب الانطلاق الأول في أستراليا".

وأكمل: "في وقت مبكر من الموسم، كانوا يمتلكون سيارة قوية جداً. لكن ارتكب الكثيرون الأخطاء والحوادث كما تعرض ألونسو لمشكلة في مقوده".

وأردف: "قمنا نحن كذلك بعمل جيد جداً بغض النظر عن السيارة. كل شيء كان يمثل خطوة إيجابية هذا الموسم لناحية العمل والاستراتيجيات ووقفات الصيانة".

واختتم: "ذلك يجعلني مسروراً ويمنحني ثقة بالفريق بأننا نتجه في الطريق الصحيح. لكن مهمتنا صعبة جداً، جداً مع هذه السيارة التي لا تسير بالشكل الذي نريده".