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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنّه "منزعجٌ من نفسه" بعد أن خسر المركز الثالث على شبكة انطلاق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى بسبب تجاوزه حدود المسار، معترفًا بأنّه "أفسد كلّ شيء".

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"

كان نوريس سريعًا منذ بداية التصفيات حيث حلّ ثالثًا في القسم الأوّل، وثانيًا في الثاني وبدا متّجهًا لتحقيق أفضل نتيجة تأهيليّة في مسيرته في القسم الثالث.

وسجّل البريطاني زمنًا كفيلًا بوضعه ثالثًا على شبكة الانطلاق خلف لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل وبين ثنائيّ ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن، لكنّ زمنه شُطب لتجاوزه حدود المسار عند المنعطف التاسع من حلبة إيمولا.

نتيجة لذلك سينطلق البريطاني سابقًا خلف زميله دانيال ريكاردو من خلال زمنه الآخر الذي كان أبطأ بأربعة أعشار.

وبالرغم من أنّ خرقه لحدود المسار بدا هامشيًا للغاية، وضع نوريس اللوم على نفسه لخسارته ذلك الزمن، معترفًا بأنّه أفسد كلّ شيء.

وقال سائق مكلارين لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أجل، أنا محبطٌ ومنزعجٌ من نفسي".

وأضاف: "أعتقد بأنّه كان يومًا جيّدًا جدًا حتّى تلك اللحظة. قام الفريق بعملٍ مدهش. عادت السيارة للحياة في التصفيات. حقّقنا تقدّمًا كبيرًا بالمقارنة مع الجمعة، لكن ضمن اللفّة الوحيدة التي لم يكن عليّ فيها ارتكاب أيّ خطأ فإنّني أفسدت كلّ شيء".

وأردف: "الأمر ذاته بالنسبة للجميع، لذا فإنّ ذلك كان خطئي في نهاية المطاف".

وبالرغم من تراجعه إلى المركز السابع، بدا نوري سعيدًا بوتيرة مكلارين السريعة في إيمولا بالرغم من البداية البطيئة لعطلة نهاية الأسبوع أمسٍ الجمعة.

وعندما سُئل عن إمكانيّات مكلارين، أجاب: "أجل أنا سعيدٌ بذلك. لست سعيدًا بعملي، لكنّني سعيدٌ بعمل الفريق".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا لم نبدأ عطلة نهاية الأسبوع بشكلٍ قوي. عانينا حقًا في البداية، لكنّنا أحرزنا الكثير من التقدّم".

وأردف: "أعتقد بأنّنا فهمنا السيارة أكثر وكيفيّة عودتها إلى الحياة وإيصالها إلى مجال عملها المثالي".

وأكمل: "ذلك أحد الأشياء التي تعلّمناها من البحرين عندما عانينا. غيّرنا ذلك لعطلة نهاية الأسبوع وقمنا بعملٍ أفضل، لكنّني لم أفعل".

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