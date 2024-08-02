نوريس منتقدًا ريد بُل: "كان ينبغي أن يوقعوا مع هذا السائق بدلًا من بيريز"
أبدى لاندو نوريس سائق مكلارين رأيه الواضح حيال الوضع الحالي لتشكيلة ريد بُل.
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
وجّه لاندو نوريس انتقادًا لاذعًا لريد بُل على إثر قرارها بشأن تشكيلة سائقيها، حيث أصرّ على أنه كان من الخطأ عدم التوقيع مع كارلوس ساينز لموسم 2025، في ظل بقاء سيرجيو بيريز مع العلامة النمساوية حتى نهاية هذا الموسم على الأقل.
زلزل قرار لويس هاميلتون بالانتقال إلى فيراري لموسم 2025 سوق السائقين، حيث لعب وضع ساينز الذي سيغادر فيراري نهاية هذا الموسم دورًا حاسمًا في قرارات العديد من الفرق.
وقد جذب الإسباني اهتمام كل من ريد بُل ومرسيدس، لكن ساينز اتجه في النهاية نحو ويليامز بسبب التزام ريد بُل بإبقاء بيريز في الفريق حتى 2025 وسلوك مرسيدس وجهة مختلفة تعتمد على المواهب الشابة.
لكن نوريس نجم مكلارين يرى بأن ريد بُل تحديدًا قد تندم على ذلك القرار، حيث قال: "لا أعلم ما هي خطط ريد بُل أو مرسيدس. ولكن بصراحة الإجابة الأسهل كانت أن ينضم إلى ريد بُل. أعتقد بأن كارلوس كان ينبغي أن ينتقل إلى هناك".
وأضاف: "أنا متحيّز بعض الشيء بالتأكيد، فمعرفتي بكارلوس أفضل من تشيكو وكارلوس يستحق الكثير، إنه أحد أفضل السائقين على الساحة وقد برهن على ذلك عدة مرات وتجمعني به صداقة جيدة".
وتابع: "أنا سعيد من أجله كونه سيبقى في الفورمولا 1 وسعيد بأن وجد مقعدًا وسيكون بمقدوره دفع ويليامز إلى الأمام".
واختتم: "كما أن وجود أليكس ألبون كزميل له سيكون جيدًا للفريق والبطولة كذلك، لكنني واثق بأن كثيرين يرون بأنه كان ينبغي أن يذهب إلى ريد بُل، لكن ذلك ليس قراري".
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