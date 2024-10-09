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نوريس: منافسة فيرستابن هي الأصعب على الإطلاق

أثنى لاندو نوريس سائق مكلارين على منافسه الأساسي ضمن معركة اللقب، ماكس فيرستابن، واصفاً سائق ريد بُل بأنه أصعب المنافسين على الإطلاق.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

واجه نوريس خصمه فيرستابن عدة مرات على الحلبة خلال معركة لقب موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

ولفت البريطاني الانتباه بعد وتيرته القوية مؤخراً، وبشكل خاص خلال النصف الثاني للموسم.

لكنه أكد أن خوض المنافسة في مواجهة فيرستابن أمر يحمل تحديات كبيرة على الصعيدين الذهني والبدني.

ويتأخر نوريس حالياً عن فيرستابن بـ 52 نقطة ضمن معركة اللقب، لكنه يسعى بقوة لمحاولة خفض الفارق فيما تبقى من سباقات.

فقال: "ماكس ربما الخصم الأقوى والأكثر صعوبة الذي واجهته على الإطلاق".

وأكمل: "أود القول أنه أحد أفضل السائقين فيما يتعلق بتحليل المواقف واتخاذ القرارات الصحيحة".

واختتم: "المنافسة معه لطالما مثّلت تحدياً كبيراً، وخبرة كبيرة للتعلم والاكتساب".

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