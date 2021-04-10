نوريس: مكلارين "ليست بعيدة بأشواط" عن مرسيدس وريد بُل

حلّت مكلارين في المركز الثالث في بطولة الصانعين العام الماضي، وتتّجه حظيرة ووكينغ لتأكيد موقعها كأفضل البقيّة خلف ريد بُل ومرسيدس في 2021.

وفي حين أنّ دانيال ريكاردو ونوريس تأهّلا في المركزين السادس والسابع تواليًا في البحرين خلف فيراري وألفا تاوري، شقّ نوريس طريقه نحو المركز الرابع كأفضل سائقٍ خارج فريقَي الصدارة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021 قد أكّدت أنّ مكلارين على رأس فرق الوسط، قال نوريس أنّه يصعب تحديد إن كان الفريق هو أفضل البقيّة، لكنّه متشجّعٌ بحقيقة أنّ مكلارين تبدو أقرب إلى ريد بُل ومرسيدس بالمقارنة مع العام الماضي.

وقال حيال ذلك: "نحن قريبون، لسنا بعيدين بأشواط عن مرسيدس وريد بُل بالمقارنة مع العام الماضي".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا قلّصنا الفارق ونأمل أن نقترب أكثر على بعض الحلبات".

وأضاف: "من الصعب تحديد إن كنّا أفضل البقيّة، لا أعلم ما كانت عليه وتيرة ألفا تاوري، لكنّني أعتقد بأنّ لديهم سيارة جيّدة".

وتأهّل نوريس خلف شارل لوكلير سائق فيراري، لكن بعد المعركة بينهما في المراحل الأولى، نجح البريطاني في تجاوزه عند المنعطف الأوّل وابتعد أمامه بأريحيّة.

في المقابل تبقى وتيرة سباق ألفا تاوري مجهولة بسبب اصطدام بيير غاسلي المنطلق من المركز الخامس بريكاردو في المراحل الأولى، بينما أظهر زميله الناشئ يوكي تسونودا إمكانيّات الفريق في طريقه من المركز الـ 13 إلى التاسع.

ويتوقّع نوريس أن تشهد المعركة بين مكلارين وفيراري وألفا تاوري أخذًا وردًا طوال الموسم، لكنّه واثقٌ من أنّ وتيرة سباق مكلارين كانت أفضل من فيراري في البحرين.

وقال حيال ذلك: "أجل، أعتقد بأنّنا علمنا من التجارب الحرّة الثانية والتجارب الشتويّة هناك. أعتقد بأنّنا نملك فهمًا لما يُمكن لفيراري فعله".

وأضاف: "كان شارل أمامنا العام الماضي في التصفيات حتّى في العام الماضي، يُمكن لفيراري أن تكون سريعة في التصفيات. لكن يبدو أنّهم يُعانون في السباقات".

وأكمل: "أعتقد بأنّه من الواضح أنّنا أسرع على صعيد الوتيرة، وذلك أمرٌ جيّد، لكن هناك بعض السباقات التي ربّما بوسعهم فيها الاعتناء أكثر بالإطارات وتقديم وتيرة أسرع".

واختتم بالقول: "ستكون معركة أخذر ورد بيننا وبين فيراري وألفا تاوري، لذا أتطلّع قدمًا لذلك".