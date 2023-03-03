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نوريس: مكلارين ستحتاج أكثر من تحديثات باكو للتواجد في المركز الرابع

قال لاندو نوريس أن فريق مكلارين "سيحتاج أكثر بكثير" من حزمة تحديثاته في باكو إذا ما يستهدف التواجد ضمن الأربعة الأوائل في موسم 2023 في الفورمولا واحد.

نوريس: مكلارين ستحتاج أكثر من تحديثات باكو للتواجد في المركز الرابع

تتأهّب مكلارين لبداية صعبة لموسم 2023 في البحرين نهاية هذا الأسبوع مع سيارة تواجه مقاومة كبيرة للهواء (دراغ)، والتي لم تصل إلى الأهداف الموضوعة مع إطلاقها، إذ أدرك فريق ووكينغ متأخرًا أنه سلك وجهة خاطئة مع سيارته.

وستتنظر مكلارين حتى جائزة أذربيجان الكبرى في نهاية أبريل/نيسان كي تقدّم حزمة تحديثات ينبغي أن تمنح الفريق أداءً كان من المفترض أن يبدأ به هذا الموسم.

وفي ظل مواجهة الفريق لواقع التأخّر خلف منافسيه في مجموعة الوسط ضمن ما تتشكّل لتكون معركة ضارية هذا الموسم، فقد أوضح نوريس أن مكلارين ستحتاج "أكثر بكثير" من حزمة باكو، والتي يأمُل بأن تكون الخطوة الأولى نحو معالجة قيود السيارة.

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فقال: "نعلم بأننا نحتاج خطوة على صعيد الكفاءة، نحتاج المزيد من الارتكازية وكذلك أن نكون أسرع على المقاطع المستقيمة".

وأضاف: "هنالك سبيل علينا إيجاده بالتأكيد من أجل بلوغ ذلك، وأعتقد بأننا نجد سكتنا لذلك ببطء، لكننا سنحتاج المزيد".

وتابع: "الأمر لا يتمحور فقط حول الجوانب الصغيرة، إذ أننا بحاجة لبعض الخطوات الأكبر، لكنها تتطلب وقتًا لبلوغها. بيد أنني آمُل أننا على الطريق من أجل تحقيق ذلك".

وأكمل: "ما سنجلبه في باكو من تحديثات هو ما كان ينبغي أن نبدأ الموسم معه. إذا أردت أن تكون فريق صدارة، فإنه كان ينبغي أن نبدأ الموسم بتلك الأجزاء التي ستاتي في التحديث. لكن حتى ذلك الحين، سنقوم بأفضل ما لدينا من أجل تحقيق أقصى استفادة مما نملكه الآن".

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