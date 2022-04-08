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نوريس: مكلارين خاضت "أفضل يوم جمعة حتى الآن" في أستراليا

يرى لاندو نوريس أن فريقه مكلارين خاض أفضل يوم جمعة حتى الآن في موسم 2022 للفورمولا واحد، في إشارة إلى التقدم الذي حققته السيارة في ملبورن.

نوريس: مكلارين خاضت "أفضل يوم جمعة حتى الآن" في أستراليا

خاض نوريس وزميله دانيال ريكاردو بداية مخيبة للموسم حتى الآن، وذلك لانخفاض تماسك سيارة مكلارين 2022.

لكن الزميلين أنهيا التجارب الحرة الثانية في المراكز العشرة الأولى، حيث يشعر نوريس أن الفريق قد نجح بتحقيق تقدم جيد مقارنة مع الجولة الافتتاحية في البحرين.

فقال البريطاني الذي حقق المركز الثامن: "يبدو الوضع جيداً. لم يكن الأداء رائعاً بل جيداً".

وأكمل: "كان يوم الجمعة الأفضل حتى الآن، لذا آمل أن نستطيع المواصلة".

وتابع: "أعتقد أننا أدخلنا بعض التغييرات في عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بالجولتين الماضيتين. إنها خطوة صغيرة إلى الأمام وبداية جيدة، نأمل المواصلة على هذا النهج في الغد".

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ولا يخامر نوريس أي شكّ بقدرة مكلارين على التحسن بدءاً من أستراليا التي يبدو أن خصائص الحلبة مناسبة للسيارة.

فقال: "إنها الحلبة، لكن بالطبع الأمور الصغيرة التي قمنا بتحسينها".

وتابع: "لكن ذلك لن يجعلنا أسرع بنصف ثانية أو ثانية. نحن نستخرج كل شيء من السيارة وأعتقد أننا نقوم بعمل جيد".

وأردف: "لكن أغلب ما ترونه من تحسن مردّه الحلبة نفسها. نحن نسير في الطريق الصحيح، لكن ما زال أمامنا عمل كثير".

من جهته، أشار أندرياس سيدل مدير الفريق إلى أنه أداء السيارة لا يعود بالكامل إلى خصائص الحلبة، بل إلى فهم الفريق للسيارة كذلك.

فقال: "من وجهة نظري، ربما النسبة هي 50/50".

واختتم: "بالتأكيد كنا متأخرين في البحرين، ما زال أمامنا الكثير من العمل. لكن من الواضح أننا طبقنا ما تعلمناه".

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