نوريس: مكلارين توقّعت وتيرة فيراري السريعة في موناكو

بالرُغم من تواجده في المرآب لمعظم الحصة الأولى للتجارب الحرة إثر مشكلة في علبة التروس، نجح شارل لوكلير في تصدّر جدول أزمنة الحصة الثانية على حلبة موناكو، متقدمًا ثنائية فريقه أمام كارلوس ساينز.

وقد توقّع المتابعون أن تكون فيراري قوية في موناكو، حيث برهنت سيارتها "اس.اف21" على تنافسيتها خلال المقطع الأخير البطيء في برشلونة، وهو ما يمثّل عادة إشارة جيّدة على وتيرة موناكو.

وبينما أوضح لوكلير أنّ وتيرة التجارب الحرة بدت جيّدة للغاية لتكون حقيقية، اعترف زميله ساينز عقب الحصة بأنّ فيراري "تبدو قريبة جدًا من أن تشكّل تهديدًا حقيقيًا في موناكو".

من جانبه، يرى نوريس زميل ساينز السابق بأن وتيرة فيراري القوية كانت متوقعة.

حيث قال: "بعد ما رأيناه في إسبانيا؟ نعم، كان ذلك متوقعًا بالتأكيد".

وأضاف: "لقد كانوا سريعين للغاية في المنعطف المزدوج الأخير، حيث دومًا ما تكون لديك منعطفات تعرفها كموناكو وأشياء من هذا القبيل".

هذا وكشف نوريس أنّه حتى راسل ساينز نصيًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مُبديًا دعمه له بأن لديه فرصة للفوز بجائزة موناكو الكبرى.

فقال عن ذلك: "راسلت كارلوس قبل نهاية الأسبوع قائلًا له بأني أعتقد أن لديه فرصة جيّدة للفوز".

وتابع: "أعتقد بأنّ ذلك كان متوقّعًا من جهتنا، ربما لم يكن كذلك للمتابعين من الخارج أو المشاهدين، لكننا نعلم أين يكونوا سريعين، وأين يفتقرون للسرعة، وهذه الحلبة تناسبهم بشكل جيّد للغاية، لذلك لم تكن وتيرتهم مفاجئة".

من جهة أخرى، فإنّ حصيلة نقاط كبيرة لفيراري نهاية هذا الأسبوع قد تقلب موازين المنافسة في بطولة الصانعين، حيث تخوض فيراري ومكلارين معركة شرسة على المركز الثالث الذي تحتله مكلارين حاليًا بفارق 5 نقاط.

لكن نوريس أبدى تفاؤله بأن مكلارين بمقدورها أن تكون أقرب منهم في التصفيات، لكنه اعترف بأنه ما يزال هنالك "فارق واقعي" مع السيارات في الأمام.

فقال: "إذا ما نظرتم إلى الحلبات الأخرى المُقبلة، أثق في أن بمقدورنا تعويض بعض المراكز، لكنهم يبدون أقوياء".

واختتم: "أعتقد بأن هنالك فارق واقعي عن المتصدرين أمامنا، لكن السيارة جيّدة ولدينا بعض الأمور التي نحتاج لتحسينها. لذلك أنا متفائل للغاية".