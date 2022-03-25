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نوريس: مكلارين تواجه فقط "مشكلة واحدة كبيرة"

قال لاندو نوريس أن هنالك فقط "مشكلة واحدة كبيرة" تعرقل تقدّم فريقه مكلارين في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

نوريس: مكلارين تواجه فقط "مشكلة واحدة كبيرة"

في ظل سعي الفريق لتقبّل الجولة الافتتاحية المخيبة للآمال في البحرين، أوضح نوريس أن مكلارين تواجه مشكلة جوهرية تتمثّل في الافتقار للارتكازية والتماسك على سيارتها الجديدة "ام.سي.ال36".

وفي ظل أن توازن السيارة ليس سيئًا للغاية، وعدم وجود أيّة مشاكل جوهرية أخرى، يرى نوريس أن الفريق الآن بات يعلم ما هو بحاجة لتركيز جهوده عليه.

فقال: "الارتكازية - التماسك الكلي هو أمر بسيط للغاية. كان التوازن جيّدًا في بضع مناسبات، ولكن إذا كان التوازن جيّدًا لكنك بطيء، عندها تحتاج إلى أمر بسيط للغاية".

وأضاف: "ليس هنالك قدر هائل من المشاكل لدينا. أعتقد بأنها فقط مشكلة واحدة كبيرة ولكنها مكلّفة للغاية في عالم الفورمولا واحد، كون كل ما تحتاجه هو الارتكازية، وهذا ما نعاني معه في الوقت الحالي. هذا ما نحتاج للعمل عليه".

وأوضح نوريس أن الفريق كان في حيرة من أمره حيال الافتقار للوتيرة في البحرين، بالمقارنة مع ما بدا بأنها تجارب شتوية قوية للغاية في برشلونة.

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لكنه يعتقد بأن المسألة كانت ببساطة قيام الآخرين بإحراز تقدم جيّد عبر جلب المزيد من الأداء على سياراتهم، بينما وقفت مكلارين في مكانها.

فقال: "ما جعلنا في حيرة من أمرنا في البداية هو أننا كنا أقوى بعض الشيء في برشلونة. لذلك أعتقد بأننا بدأنا مع سيارة جيّدة لكننا لم نحرز تقدمًا كبيرًا. في حين أن جميع الفرق الأخرى كانت قادرة على تحقيق خطوات إلى الأمام وتعزيز المعرفة بالسيارة".

وأكمل: "كان لدينا أمل أكبر بعد برشلونة، لكنّ ذلك تلاشى تدريجيًا مع الوقت وعندما تمكن الآخرون من إيجاد المزيد من الأداء وجلب تحديثات أكبر منا. لذلك تراجعنا بعض الخطوات إلى الخلف".

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