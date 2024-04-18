نوريس: مكلارين بمقدورها الفوز بالسباقات في 2024 إذا ما سار كل شيء على النحو الصحيح
يعتقد لاندو نوريس أن فريقه مكلارين بوسعه الفوز بالسباقات في موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1، فقط مع تحسينات كبيرة على السيارة من خلال التحديثات، والتمتّع بالحظ "في الوقت والمكان المناسبين" في مواجهة ريد بُل وفيراري.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
يحتل فريق البابايا حاليًا المركز الثالث في ترتيب الصانعين - أكثر بـ 55 نقطة وأعلى بمركزين مما كان عليه في ذات المرحلة من الموسم الماضي - حيث يتقدم على مرسيدس وأستون مارتن ضمن المعركة المحتدمة خلف ريد بُل المهيمنة وفيراري.
وبينما يعتبر ذلك تحسنًا كبيرًا بعد عام واحد، لكن فيراري ثبتت أقدامها كأقرب ملاحقي ريد بُل حتى الآن في هذا الموسم، المركز الذي تمتعت به مكلارين بشكل كبير خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.
ويمكن القول بأن التطوير الذي قامت به فيراري في العطلة الشتوية قد تجاوز الأفضلية المتأخرة التي تمتعت بها مكلارين في 2023 على الحلبات عالية السرعة مثل سوزوكا، إذ تمكنت القلعة الحمراء قبل أسبوعين من تعويض تأهّل سائقيها خلف نوريس والتفوق عليه نحو آخر مراكز منصة التتويج خلف ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.
وعند سؤاله في الصين عن تعليقات مدير الفريق أندريا ستيلا بأن مكلارين ما يزال بوسعها التفكير في الفوز بالسباقات هذا الموسم، أوضح نوريس في البداية أنه يرى بأن تحسينًا في أداء مكلارين لحصد الانتصارات في 2024 لن يكون ممكنًا على المدى القصير، حيث قال: "ليس في أي وقت قريب، هذا مؤكد".
لكنه أضاف قائلًا: "أعتقد أن بمقدورنا تحقيق الفوز في المكان المناسب والوقت المناسب، إذا ما حسّنا السيارة بالطريقة التي نحتاجها كذلك".
وتابع: "بصراحة، لم نواجه الكثير من الإحباطات في سوزوكا. كل الأمور سارت مثل المتوقع. لا أظن أننا قمنا بعمل مثالي وربما كان ينبغي أن ننهي السباق متقدمين بمركز واحد في النهاية".
وأكمل: "لكنني لا أعتقد بأننا كنا متأخرين للغاية. نتواجد في ذات المركز طوال الموسم، خلف ريد بُل وفيراري ونتقدم بخطوة أمام الفريقين الآخرين خلال السباق. لكننا نعلم مشاكلنا وما يجب علينا تحسينه. أعتقد بأن أندريا محق، بوسعنا الفوز بالسباقات هذا الموسم وأن نكون تنافسيين مع هذين الفريقين أمامنا. لكن علينا العمل بجد من أجل معالجة هذه الجوانب المحددة".
واختتم: "في حال تمكنا من ذلك، أثق أننا عندها سيكون بمقدورنا خوض بعض السباقات الجيدة للغاية".
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