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نوريس: مكلارين بحاجة لمراجعة استراتيجيتها في موناكو

قال لاندو نوريس أنه وفريقه مكلارين بحاجة لمراجعة الاستراتيجية التي اتبعتها قلعة ووكينغ في سباق جائزة موناكو الكبرى، وذلك بعد أن عبّر البريطاني عن إحباطه عبر رسائل اللاسلكي.

نوريس: مكلارين بحاجة لمراجعة استراتيجيتها في موناكو

بعد توقّف نوريس الأول في السباق وانتقاله لإطارات إنترميديت، أجرى توقفًا ثانيًا لوضع إطارات هارد، لكن تم تجاوزه من قبل جورج راسل في مرحلة لاحقة إثر توقف سائق مرسيدس أبكر بلفة.

وإثر العلم الأحمر الذي رُفع جرّاء حادثة ميك شوماخر، استأنف نوريس السباق مع ذات الإطارات (هارد)، الخيار الذي اعتمدته فيراري كذلك.

مع ذلك، اتجه آخرون إلى التوقف ووضع إطارات ميديوم، بما فيهم راسل أمام نوريس والسيارات خلفه مباشرة.

وظل نوريس في المركز السادس لما تبقى من السباق، وفي بعض المناسبات دخل في جدل مع مهندسه حول القدر المسموح أن يضغط به، إذ اعتقد الفريق بأنه كان عليه الحفاظ على إطاراته في حال هطلت الأمطار متأخرًا وجعلت المسار زلقًا.

وبعد أن تم إخباره بأن فرناندو ألونسو كان يؤخّر قطار السيارات خلفه، قال نوريس عبر اللاسلكي: "أنا بالطبّع لست معرضًا لتهديد من الخلف، صحيح؟ لذلك يمكنني أن أضغط الآن وأحاول دفعه (راسل) لارتكاب خطأ في الأمام؟ إذا لا تريدونني أن أضغط، ما الذي عليّ فعله بحق الجحيم، أجلس هكذا فقط؟"

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وفي المراحل اللاحقة من السباق، طلب نوريس المحبط من الفريق التوقف والانتقال إلى إطارات ميديوم، بالنظر إلى أنه لن يخسر مركزًا لصالح لألونسو.

ووافق الفريق على ذلك وتوقف في اللفة 51، الخطوة التي مكنته من تسجيل أسرع لفة مع إطاراته الجديدة.

وأكمل نوريس السباق مباشرة خلف راسل، وذلك بعد أن حقق مكاسب كبيرة على إطاراته الجديدة.

وعلّق البريطاني الشاب عقب السباق قائلًا: "كان سباقًا جيدًا. بالرُغم من أننا خسرنا مركزًا لصالح مرسيدس، لكن ذلك يحدث في بعض الأحيان في هذه الظروف".

وأضاف: "يمكن أن تخاطر بالتوقف أبكر بلفة. لكنها ما تزال مخاطرة، وفي بعض الأحيان تخسر بسببها، وفي أحيان أخرى تحقق مكاسب، واليوم حققوا هم مكاسبها".

وتابع: "هنالك أمور سأتحدث بشأنها مع الفريق، حول الاستراتيجية، إذ لا أعتقد بأننا قمنا بعمل مثالي اليوم".

وأكمل: "هنالك دومًا أمور للعمل عليها وتحسينها. وفي بعض الأحيان يكون الحديث عنها خلف الكواليس وفي المصنع وليس الآن. لكن بالتأكيد ستتحسن الأمور من هنا".

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