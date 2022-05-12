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نوريس: مكلارين بحاجة "لدفعة صغيرة" لمنافسة مرسيدس وألفا روميو

يرى لاندو نوريس أن فريقه مكلارين يحتاج "لدفعة صغيرة" كي يتمكن من منافسة فريقي مرسيدس وألفا روميو على صدارة مجموعة الوسط.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
نوريس: مكلارين بحاجة "لدفعة صغيرة" لمنافسة مرسيدس وألفا روميو

تقلّبت وتيرة مكلارين منذ بداية موسم 2022 الجاري في الفورمولا واحد، بدءاً من الفشل في المنافسة على النقاط خلال جولة البحرين إلى تحقيق منصة تتويج مع نوريس في إيمولا.

وفي جولة ميامي، انسحب نوريس بعد حادثته مع بيير غاسلي سائق ألفا تاوري، بينما اكتفى زميله دانيال ريكاردو بالمركز 13 حيث عانى مع إطارات "هارد".

وأوضح البريطاني بعد السباق أن مكلارين لم تخسر الكثير بسبب الانسحاب، مشيراً لاعتقاده بعدم القدرة على تحقيق مركز أفضل من الثامن نظراً لوتيرة مرسيدس وألفا روميو.

وستعود البطولة إلى برشلونة، الحلبة التي ظهرت عليها مكلارين بوتيرة جيدة خلال التجارب الشتوية قبل الموسم شهر فبراير/شباط الماضي.

ويأمل نوريس بأداء جيد لفريقه في إسبانيا، لكنه أكد الحاجة إلى مزيدٍ من الأداء إن أرادت مكلارين منافسة مرسيدس وألفا روميو.

فقال: "نأمل أن نحصل على بعض التحسن".

وتابع: "من الصعب معرفة موقعنا بالضبط. نحن خلف مرسيدس، وخلف ألفا روميو. نحن ضمن منافسة مع ألبين وألفا تاوري. أعتقد أن هذه هي الصورة المبسّطة".

وأكمل: "هاس متواجد كذلك قريباً منا. لذا فالمعركة متقاربة. أعتقد أن ذلك يضعنا قريباً من المركز الخامس أو السادس".

واسترسل: "لدينا وتيرة جيدة. نحتاج إلى دفعة صغيرة لنتمكن من منافسة مرسيدس".

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Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

بالمقابل، يبدو أن معركة الوسط تتأرجح بين عدة فرق منذ بداية الموسم وتختلف أحداثها بحسب خصائص كل حلبة.

ويشعر أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن جميع الفرق ما زالت تحاول حلّ نقاط الضعف، ما يعني أن اختلاف الحلبات سينتج عنه تأرجح كبير في التأديات.

فقال: "ما زلنا ضمن مرحلة مبكرة من الموسم مع هذه السيارات الجديدة".

وأكمل: "الجميع ما زال يعمل على نقاط الضعف. لهذا نعمل بشكل جاد على حلها".

واختتم: "هذا ما نركز عليه حالياً".

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