نوريس: مكلارين بحاجة "لحزمة كاملة من التحديثات"

منذ الجولة الافتتاحية التي شابتها المشاكل في البحرين هذا الموسم، حيث حل ثنائي مكلارين خارج العشرة الأوائل، فقد سجّل نوريس النقاط في كل سباق حتى الآن بخلاف ميامي، عندما اصطدم مع بيير غاسلي.

وأوضح نوريس بأن السيارة كانت جيدة على معظم الحلبات، بالرُغم من أنه ما يزال يحمل مخاوف حيال بعض أنواع المنعطفات وبعض الحلبات المقبلة حيث سبق وعانت النسخة السابقة من السيارة العام الماضي.

حيث قال: "أعتقد بأن هنالك بعض الجوانب الأكثر صعوبة. أودّ الاعتقاد بأننا حسّنا السيارة بوجه عام بشكل متوسط على جميع الحلبات".

وأضاف: "أرى بأنه ما تزال هنالك بعض الحلبات التي لم نذهب إليها بعد والتي عانينا عليها كثيرًا العام الماضي، والتي أعتقد بأنها مختلفة على صعيد الخصائص عن كل الحلبات التي سابقنا عليها حتى الآن. حلبات مثل زاندفورت على سبيل المثال".

وتابع: "ما نزال لم نستكشف بعد كافة أنواع المنعطفات والحلبات. لكنني أعتقد بأن لديّ بعض الثقة وأنا أقول بأننا حسّنا السيارة عبر معظم الجوانب. وما نحتاجه الآن بوجه عام هو حزمة كاملة من التحديثات في رأيي".

وبالحديث عن موقع فريقه ضمن مجموعة الوسط، قال نوريس: "أعتقد بأننا كنا جيدين بشكل ثابت، ولا سيما منذ البحرين. حيث امتلكنا حزمة قدمت أداءً لائقًا على كل حلبة".