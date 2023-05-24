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نوريس: مكلارين باتت تعتمد عليّ بشكل أكبر

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أن فريقه بات يعتمد عليه بشكل أكبر في تطوير سيارة الفورمولا واحد لموسم 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، نظراً لامتلاكه الخبرة اللازمة بعكس زميله الناشئ أوسكار بياستري.

خلدون يونس
من قبل:
لاندو نوريس، مكلارين

في 2023، بات نوريس السائق الأكثر خبرة ضمن الفريق بعد انضمام بياستري كناشئ بديلاً عن دانيال ريكاردو الذي تم إنهاء عقده أبكر بعام.

وبالرغم من أن مكلارين بدأت الموسم بعيداً عن الأداء المطلوب لناحية الوتيرة حيث بدا أن السيارة تعاني من جرّ مفرط، لكن الفريق بدأ العمل على تحسين نقاط الضعف شيئاً فشيئاً.

وكشف نوريس أن مكلارين باتت تعتمد على خبرته ومعلوماته أكثر من المواسم الماضية وذلك على هامش جائزة ميامي الكبرى.

حيث أجاب عن سؤال من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ديناميكية العمل مع زميل ناشئ بعد أن بات هو السائق صاحب الخبرة: "الأجواء جيدة. كيف هو الوضع؟ بصراحة، إنه سؤال جيد، لكن الوضع ليس مختلفاً بشكل كبير".

وأكمل: "أعتقد أن طريقة عملي الموسم الماضي وكيفية عملي مع دانيال، ليست مختلفة كثيراً عن الآن".

وتابع: "ربما باتوا يعتمدون عليّ بشكل أكبر نظراً لخبرتي حيال موقعنا العام الماضي، من أجل عملية التطوير، وأمور كهذه".

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وأردف: "لكن ما عدا ذلك، كلا السائقان يقدمان انطباعاتهما وآراءهما حول السيارة، وما الذي يريدانه منها".

واسترسل: "إنه (بياستري) شاب لطيف، متواضع جداً، إنه شخص اعتيادي، ومجدّ في عمله".

واختتم: "إنه مختلف عن دانيال باعتقادي. أشعر أنه مختلف بعض الشيء عن الشاب الأسترالي، لكن زمالته ممتعة".

وكان نوريس قد أشار سابقاً إلى أن بياستري "سريع جداً" وأنه "يضغطه ويبقيه على أهبة الاستعداد" طوال الوقت، أكثر من السنوات الماضية.

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