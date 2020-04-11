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نوريس: مكلارين باتت تستمع لي بشكل أكبر

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نوريس: مكلارين باتت تستمع لي بشكل أكبر
من قبل:
11-04-2020

يشعر لاندو نوريس أنه نال الاحترام بعد إكمال أول موسم له في الفورمولا واحد، وأن ذلك دفع مكلارين للاعتماد بشكل أكبر على آرائه وانطباعاته.

أنهى نوريس موسم 2019 في الفورمولا واحد بالمركز الـ 11، حيث نجح بالتعاون مع زميله كارلوس ساينز الابن بدفع مكلارين إلى المركز الرابع ضمن ترتيب المصنعين كأفضل البقية خلف فرق الصدارة: مرسيدس، فيراري ومكلارين، وهذه هي أفضل نتيجة للفريق منذ 2012.

وبات صاحب الـ 20 عاماً محط الأنظار خلال الأسابيع الماضية نظراً لمشاركته في العديد من السباقات الإلكترونية، خاصة وأن الرياضة الإلكترونية باتت تثير اهتمام الكثيرين نظراً لغياب أية فعاليات حقيقية في سباقات السيارات بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم.

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يشعر براحة أكبر كأحد المشاهير في الفورمولا واحد وكذلك ضمن صفوف مكلارين، أجاب نوريس: "أعتقد نعم، لكنني ما زلتُ أفضل في القيادة أكثر من أي شيء آخر".

وأكمل: "لكن في الوقت عينه، فقط لأنني أكملت موسماً واحداً، بدأت أحظى ببعض الاحترام الزائد، لذا باتوا يستمعون إلي بشكل أكبر كذلك".

وتابع: "أعني، أشعر أنني أكثر ثقة بنفسي، وفي الوقت نفسه لأنني في عامي الثاني ومع مكلارين كذلك، من ثمّ تصبح محترفاً نوعاً ما".

وأردف: "الناس تستمع ومن ثمّ يبدؤون بالاهتمام برأيك بشكل أكبر والاعتماد عليك، لذا نعم، أعتقد أن ذلك أمر جيد".

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من جهة أخرى، يشعر نوريس أنه في موقع أفضل خلال عامه الثاني في الفورمولا واحد، حيث يعلم النواحي التي عليه تحسينها.

فقال: "ذلك يسمح لي بالعمل على استراتيجيات أفضل، التركيز على النواحي التي تحتاج للتحسين".

وأكمل: "ذلك يجعل من الأمر أسهل لناحية تحديد الأهداف، والأمور التي أود تحقيقها".

وتابع: "وكذلك بتّ أحظى بالمزيد من الثقة حيال ما أريده من الفريق".

واختتم: "من الناحية الذهنية، ذلك يضعني في موقع أفضل، لذا عليّ ضمان مواصلة ذلك، حالما ينطلق الموسم مجدداً".

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الكاتب خلدون يونس

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