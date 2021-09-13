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نوريس: مكلارين استحقت الفوز "المذهل" في مونزا

من قبل:
, محرر

قال لاندو نوريس أن فريقه مكلارين يستحق بالكامل تحقيق الفوز المذهل في سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، حيث اجتاز البريطاني خط النهاية خلف زميله الفائز بالسباق دانيال ريكاردو.

نوريس: مكلارين استحقت الفوز "المذهل" في مونزا

نجح ريكاردو باقتناص الصدارة والابتعاد عن ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، منذ بداية السباق، كما استطاع الإبقاء على الهولندي خلفه طوال الوقت.

وبعد الحادثة التي جمعت فيرشتابن ولويس هاميلتون، تقدم نوريس إلى المركز الثاني خلف زميله، لتحرز مكلارين ثنائية تاريخية، أمام فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الذي حقق المركز الثالث.

وفوز ريكاردو مع مكلارين هو الأول للفريق منذ جائزة البرازيل الكبرى 2012، وأول ثنائية للفريق منذ جائزة كندا 2010.

وشارك نوريس مع مكلارين للمرة الأولى في موسم 2019، بعد فترة صعبة، حيث أكد أن النتيجة تعني الكثير للفريق بعد هذه الرحلة الصعبة التي خاضها طوال العقد الماضي.

فقال: "لا أعلم من أين أبدأ الكلام.. أعتقد أنها نتيجة مذهلة".

وتابع: "بصراحة، لا أعلم ما يعنيه ذلك بالنسبة لي، لكن الأمر الأهم بالنسبة لي هو نتيجتنا معاً كفريق".

وأردف: "في الحقيقة تاهت مني الكلمات، لكنني مسرور من نفسي كذلك، التواجد هنا، وطريقة خوض السباق، مع التجاوزات والاستراتيجية والقيادة الدفاعية. لكن نعم، أنا مسرور من أجل دانيال والفريق بأكمله، من الرائع تحقيق كل ذلك معاً".

واسترسل: "كنتُ جزءاً من فريق مكلارين لفترة أطول بقليل، وخلال هذه الفترة التي أمضيناها معاً نجحنا بزيادة عدد منصات التتويج التي نحققها، والآن أحرزنا الثنائية، ذلك إنجاز جنوني حقاً!".

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 ويرى نوريس في الـ 45 نقطة الناتجة عنها دفعة ممتازة للفريق، خاصة بعد أن بدت مكلارين قوية في التصفيات والسباق القصير.

فقال: "أعتقد أنه وفي الكثير من الحالات عندما كانت الفرق الأخرى تحرز الفوز، بسبب الحظ الذي يلعب دوراً في ذلك، لكنني أعتقد أننا وفي هذه الجولة، قمنا ببساطة بعمل جيد جداً لتحقيق الفوز".

وتابع: "كنا في الموقع المناسب في الوقت المناسب، قمنا بعمل جيد لناحية الاستراتيجية. كما وضعنا أنفسنا في مواقع جيدة خلال السباق القصير".

وأردف: "سيارتنا كانت سريعة للغاية، ولا أعتقد أن الحظ لعب دوراً في فوزنا هذا".

واسترسل: "عدنا بقوة بعد زاندفورت، من أحد أسوأ سباقاتنا هذا الموسم، إلى نتيجة مثالية هذا الأسبوع!".

واختتم: "لم يكن للحظ يدٌ في ذلك، وهذا ما جعل من طعم الفوز أكثر حلاوة لأنه مستحق!".

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