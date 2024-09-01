نوريس: مكلارين أسرع بـ 20 كلم/س من العام الماضي في مونزا

قال نوريس أنّ مكلارين باتت أفضل بكثيرٍ على الخطوط المستقيمة في هذه النسخة من سباق مونزا بالمقارنة مع ما كانت عليه سيارة الفريق لموسم 2023.

حقّق نوريس قطب الانطلاق الأوّل الخامس في مسيرته في مونزا، بينما حجز زميله أوسكار بياستري المركز الثاني أمام جورج راسل سائق مرسيدس وثنائيّ فيراري ولويس هاميلتون.

واكتفى ماكس فيرستابن بالمركز السابع وهو الأسوأ له في التصفيات في مونزا منذ 2020.

وتُعدّ هذه نتيجة صادمة بالنظر إلى الكفاءة الانسيابيّة على الخطوط المستقيمة وقوّة نظام "دي آر اس" والتي كانت تُمثّل نقطة قوّة حزمة ريد بُل منذ بداية حقبة التأثيرات الأرضيّة في 2022.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول التكتيك وراء نتيجة مكلارين في مونزا يوم السبت، قال نوريس أن الفريق أسرع بنفسه عوضًا عن التعويل عن تراجع الآخرين وذلك نتيجة تحسينه للكفاءة الانسيابيّة.

وقال: "عندما تُقارن هذا العام بسيارة العام الماضي، فغنّنا أسرع بحوالي 20 كلم/س على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "ذلك فارقٌ ضخم. كنّا صادمين قليلًا على الخطوط المستقيمة العام الماضي، وهو ما مثّل مفاجأة، لكنّ ذلك يُظهر الفارق عندما لا تكون جاهزًا لسباق وعندما تكون متجهّزًا".

لكنّ نوريس قلّل من تأثير حزمة التحديثات التي جلبتها مكلارين في زاندوفرت واعتبارها عاملًا أساسيًا وراء أداء الفريق في مونزا حتّى الآن، حيث أشار بياستري كذلك إلى أنّ "السيارة القياسيّة وُضعت في وقتٍ سابقٍ من الموسم وتمكّن الفريق من تحسينها بشكلٍ تدريجيٍ فقط".

وقال نوريس: "بالتأكيد كلّ جزء يُعدّ مؤثّرًا ومهمًا. حقّقنا بعض الخطوات الصغيرة بالتأكيد، لكنّ بعض هذه التحديثات التي جلبناها خاصة بحلبات معيّنة".

وأكمل: "الجناح الخلفي الذي كان الجزء الأساسي من حزمة تحديثات نهاية الأسبوع الماضي استخدمناه مجدّدًا هنا. لكن ليس الأمر كما لو أنّ ما عمل بشكلٍ مثالي هناك سيعمل بالضرورة هنا".

واختتم بالقول: "السيارة أكثر كفاءة. إنّها أشياء صغيرة، لكنّ الأشياء الصغيرة تُحدث فارقًا كبيرًا في النهاية".