انضم نوريس إلى فريق ووكينغ قبيل موسم 2019، ونجح منذ ذلك الحين بالتقدم كثيراً على صعيدَي الأداء والموثوقية، مع تحقيق أربع منصات تتويج خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة، كما بات يحتل حالياً المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة السائقين لموسم 2021 الجاري أمام فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز سائقي مرسيدس وريد بُل.

وأثار البريطاني الشاب الإعجاب بأدائه الثابت، الأمر الذي كان حاسماً لفريق مكلارين ضمن معركته في مواجهة فيراري في ترتيب بطولة المصنعين، حيث أنهى نوريس ضمن المراكز الخمسة الأولى في تسعة من السباقات الـ 12 الأخيرة.

وأوضح نوريس أن براون وسيدل لعبا دوراً هاماً في عملية تطوره، مشيراً إلى التوازن الذي لعباه ما بين تقديم الدعم وبين التحفيز.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تعليقاً على الدعم الذي تلقاه منهما: "أعتقد أن ذلك لعب دوراً هاماً جداً".

وأكمل: "كانا يقدمان الدعم في الأوقات الصعبة وكذلك الانتقادات حينما كان يجب النقد".

وتابع: "لا يتعلق الأمر بمحاولة تحسين شعورك، بل بقول الحقيقة: ’عليك التحسّن في هذا المجال أو ذاك’".

وأردف: "لكنهما يريدان المساعدة أيضاً كي تقوم بعمل أفضل وتستخلص أقصى قدراتك".

واستكمل: "ذلك ساعدني على التقدم بالتأكيد، كي أصبح سائقاً أفضل. ما زلت أشعر بالضغط منهما، وليس الوضع كما لو أن مهمتي سهلة أو أننا أصدقاء ويمكنني الإفلات من أخطائي".

واستطرد: "ما زالا مديريّ ولا أود ارتكاب الأخطاء. ما زال لدي عمل يجب القيام به في نهاية المطاف".

وأضاف: "كذلك الأمر عندما أكون بحاجة إلى تحفيز في بعض النواحي كي أقوم بعمل أفضل، فإنهما يقدمان ذلك لي. أعتقد أن تلك توليفة جيدة جداً".

ويُعرف نوريس بشكل خاص بقدرته على انتقاد نفسه وتحليل أخطائه، حيث أشار سيدل سابقاً إلى أن ذلك أحد العوامل وراء تقدمه.

فقال سائق مكلارين: "من الواضح أن جميع السائقين مختلفون، وبعضهم لا يرغب بالحصول على دعم، ويشعرون أنهم قادرون على تحقيق أهدافهم بأنفسهم".

وتابع: "لديك مجموعة أخرى تحتاج إلى الكثير من الدعم، والحصول على الثقة من جميع من حولهم".

واسترسل: "يمكنني القول أنني في الوسط، أحبّ القيام بالكثير من الأمور لوحدي. أنا شخص سلبي نوعاً ما، لهذا أحاول العمل على نفسي كثيراً".

واختتم: "أشعر أنه بوسعي القيام بعمل أفضل عبر انتقاد نفسي. لقد تعلمت الكثير نتيجة هذه المقاربة".