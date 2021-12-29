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نوريس: معركة مكلارين وفيراري على المركز الثالث ساعدت الفريقَين للمستقبل

عبّر لاندو نوريس عن ثقته في أنّ معركة مكلارين وفيراري على المركز الثالث في بطولة الصانعين للفورمولا واحد ساعدت الفريقَين للتحضير للمنافسات المحتملة المستقبليّة على الألقاب.

نوريس: معركة مكلارين وفيراري على المركز الثالث ساعدت الفريقَين للمستقبل

في الوقت الذي تواجدت فيه مرسيدس وريد بُل بأريحيّة في المركزين الأوّل والثاني في ترتيب هذا العام، حقّقت مكلارين وفيراري خطوات كبيرة إلى الأمام لتقليص الفجوة مع الصدارة.

وأحرزت مكلارين الثنائيّة في مونزا، في حين حقّقت فيراري خمس منصّات تتويج وقطبَي انطلاق أوّلين هذا العام، وذلك أثناء تنافسهما على المركز الثالث في بطولة الصانعين واستمرار تلك المعركة حتّى السباق الأخير.

وسمحت نهاية قويّة للعام لفيراري بالظفر بالمركز الثالث بأفضليّة 47.5 نقطة، لكنّ الفريقَين شعرا بأنذ المعركة ساعدتهما على شحذ هممهما لمعركة مستقبليّة على مركزٍ أفضل في الترتيب.

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"سأقول بأنّ ذلك يُساعد كثيرًا" قال نوريس سائق مكلارين عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مكاسب المعركة مع فيراري.

وأضاف: "التحلّي بتلك العقليّة ومواصلة ضغطهم علينا طوال الوقت، ومحاولة إيجاد أدقّ التفاصيل لكسب زمن اللفّة".

وأكمل: "من السهل التقاعس بعض الشيء أحيانًا، خاصة عندما تكون لوحدك في الترتيب، تكون صاحب ثالث أسرع سيارة ولا أحد أمامك ولا خلفك".

وأردف: "هناك الكثير من الطرق للوقوع في ذلك الفخّ، لذا أعتقد بأنّ ذلك كان جيّدًا لنا. والأمر ذاته بالنسبة لهم، لم يكن عامًا سهلًا عليهم، لذا أعتقد بأنّ ذلك أفادنا معًا".

وقال نوريس أنّه يعتقد بأنّ مكلارين تمتّعت بموسمٍ "أفضل بكثير" بالرغم من تراجعه من المركز الثالث العام الماضي إلى الرابع هذا العام. إذ حقّقت مكلارين 275 نقطة هذا الموسم بالمقارنة مع 202 في 2020.

وقال في هذا الصدد: "كان موسمًا قاسيًا، لكنّني أعتقد بأنّه كان أفضل من العام الماضي. كنّا أقرب إلى الصدارة، والفجوة مع بقيّة الفرق كانت أكبر، ما عدا فيراري. لذا يُعدّ ذلك موسمًا جيّدًا للغاية، وليس فقط على صعيد النتائج والنقاط، بل كيفيّة عملنا كفريق واستغلالنا لكلّ شيء".

وأردف: "أعتقد بأنّنا في موقعٍ أفضل للعام المقبل عندما سنتسابق معهم بشكلٍ متواترٍ أكثر ونأمل أن نتسابق مع المتصدّرين أكثر".

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وتأمل مكلارين وفيراري أن تستغلّا أفضليّة القوانين التقنيّة الجديدة لموسم 2022 لتحقيق خطوة أخرى إلى الأمام ومنافسة فريقَي الصدارة.

واتّفق لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفريق فيراري مع أنّ المعركة مع مكلارين ساعدت الفريق على العمل على عمليّاته وإنجازه للسباقات، واصفًا ذلك بـ "ببطولتنا للعالم لهذا العام".

وقال الفرنسي: "ركّزنا على كيفيّة استغلال هذا العام لشحذ مهاراتنا والتطوّر كفريق سباق وتطوير أدواتنا وكلّ تلك الأمور".

وأكمل: "مكلارين فريقٌ جيّدٌ جدًا لخوض معركة معه. حظوا ببعض اللحظات المدهشة، وفازوا في مونزا. وكانوا ليفعلوا ذلك في سوتشي. كانوا تنافسيين للغاية".

وأردف: "كان تحديًا جيّدًا في النهاية. ذلك تحدٍ تحتاج لأن ترتكب فيه أخطاءً أقلّ من منافسيك. تحتاج للتركيز على ادقّ التفاصيل في حال أردت التغلّب عليهم".

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