فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

نوريس "مصدوم" من هيمنة مرسيدس في جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

تصدرت العلامة الألمانية جميع الحصص في لوسيل نهاية الأسبوع الجاري، محققة المركزين الأول والثاني في كل منها.

إيد هاردي

منشور: 29-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

أعرب لاندو نوريس عن "صدمته" إزاء وتيرة مرسيدس في جائزة قطر الكبرى، مضيفًا أن ذلك يمنح مكلارين "مؤشرًا جيدًا" على المستوى الذي يتعين عليها بلوغه خلال موسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا 1.

وحقق فريق السهام الفضية المركزين الأول والثاني في جميع الحصص وصولًا إلى التصفيات التأهيلية قبيل سباق الأحد، حيث أحرز جورج راسل مركز الانطلاق الأول، وسينطلق إلى جانبه على صف الانطلاق الأول زميله بطل العالم كيمي أنتونيللي.

وفصلت بين السائقين 0.128 ثانية، مع فارق ثلاثة أعشار إضافية عن نوريس صاحب المركز الثالث، الذي كان تأخره بفارق 0.480 ثانية عن مركز الانطلاق الأول أقل في الواقع من الأفضلية التي تمتعت بها مرسيدس خلال الحصص السابقة.

وبالتالي، فإن طبيعة حلبة لوسيل الدولية التي تتسم بمنعطفاتها السريعة تتناسب ببساطة مع خصائص سيارة مرسيدس المهيمنة "دبليو 17"، المتوجة بلقب البطولة، والتي تتألق على هذا النوع من الحلبات في موسم 2026.

وقال نوريس، الذي سيشارك زميله أوسكار بياستري صف الانطلاق الثاني: "نعم، أنا متفاجئ من الفارق".

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

وأضاف: "لكنها أيضًا حلبة مختلفة للغاية. عانينا كثيرًا في ماليزيا بطبيعة الحال، لكن حتى في ماليزيا، التي كانت إحدى آخر المناسبات التي واجهنا فيها عددًا كبيرًا من المنعطفات السريعة، أعتقد أنه كان المنعطف السادس أو المنعطفان السابع والثامن، أو أيًا كانت تلك المنعطفات، كنا متأخرين بفارق كبير بالفعل، وهو ما شكّل مؤشرًا جيدًا على أننا سنتأخر على الأرجح بعض الشيء هنا".

وحلّ نوريس تاسعًا في سيبانغ في أكتوبر، بينما حلّ بياستري سادسًا، في حين كانت مرسيدس في طريقها لإحراز المركزين الثاني والثالث خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، قبل انسحاب راسل في المراحل الأخيرة من السباق.

وأضاف بطل العالم لموسم 2025: "لم نزر الكثير من الحلبات منذ ذلك الحين التي تكشف بصورة فعلية عن حدود أداء السيارات في المنعطفات السريعة البحتة".

"لذا، أعتقد أنه منذ خروجنا إلى الحلبة في التجارب الحرة الأولى هنا، وخلال اللفتين الأوليين، كان من الواضح للغاية أننا لسنا على مستوى هؤلاء".

"إنهم يقومون بعمل مذهل. لقد قدموا عملًا جيدًا طوال الموسم. وربما تسببوا لنا ببعض الصدمة، بل صدمونا بالفعل، من خلال إظهار ما يمكن لسيارة أن تكون قادرة على تحقيقه في مثل هذه المنعطفات السريعة".

"ما نجحوا في القيام به بشكل جيد للغاية هو القدرة على التأقلم مع جميع الحلبات وإيجاد توازن أفضل للسيارة مقارنة بنا".

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

"يمتلكون سيارة جيدة للغاية في المنعطفات السريعة، لكن إذا عدنا إلى لاس فيغاس، فقد كانت سيارتهم أيضًا من بين الأسرع على الخطوط المستقيمة، وهو أحد الجوانب التي عانينا فيها".

"لذا، أعتقد أنهم منحونا مؤشرًا جيدًا على المستوى الذي يتعين علينا بلوغه العام المقبل".

وقدم بياستري آراء مماثلة بعدما حقق أفضل نتيجة له في التصفيات التأهيلية منذ إحرازه المركز الثالث في باكو في سبتمبر، حيث تأخر عن راسل بفارق 0.550 ثانية في قطر.

وقال الأسترالي: "أعتقد أن مستوى تنافسيتهم كان مفاجئًا بعض الشيء".

"الحلبات التي رأيناهم يقدمون أداءً تنافسيًا للغاية عليها مؤخرًا كانت تلك التي تتسم بخطوط مستقيمة طويلة للغاية".

"لكن هنا بطبيعة الحال، يتمحور كل شيء حول توليد أقصى مستويات الارتكازية عند السرعات العالية. لقد تفوقوا على الجميع بفارق هائل حتى الآن".

"إنها بالتأكيد معلومات مفيدة استعدادًا للعام المقبل، بشأن الجوانب التي يتعين علينا مواصلة العمل عليها. أعلم أننا نبذل جهودًا كبيرة للغاية، لذا نأمل أن تؤتي ثمارها".

وأكد بياستري بالتالي أن "المركزين الثالث والرابع هما بالتأكيد أفضل ما كان بوسعنا تحقيقه"، مشيرًا إلى أن الشعور بالارتياح ينبع بصورة أكبر من التفوق في التصفيات على ريد بُل، التي أحرزت المركزين الخامس عبر إسحاق حجار والسادس عبر فيرستابن.

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وقال بياستري، الذي تفوق على ثنائي ريد بُل بفارق 0.046 و0.087 ثانية تواليًا: "أعتقد أنهم بدوا تنافسيين في بعض مراحل التصفيات التأهيلية أيضًا".

"بالنسبة إليّ، شعرت بأن جميع لفاتي كانت جيدة للغاية. ولا بد أن لفات لاندو كانت جيدة للغاية أيضًا".

"لا أعتقد أنه كان لدينا المزيد من الأداء الذي لم نستخرجه. من الجيد أن نكون أمامهم، لكن علينا أن نحرص دائمًا على البقاء أمامهم".

وتتأخر مكلارين، صاحبة المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين، بفارق تسع نقاط عن ريد بُل صاحبة المركز الثالث، قبيل الجولتين الأخيرتين من الموسم الجاري.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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