نوريس "مصدوم" بعد انتزاع قطب جائزة إسبانيا الكبرى من كيمي أنتونيللي
أشاد لاندو نوريس بـ"واحدة من أفضل لفات مسيرتي على الإطلاق" بعدما تفوق على كيمي أنتونيللي في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون
قال بطل العالم الحالي لاندو نوريس إنه مصدوم من انتزاعه مركز الانطلاق الأول في السباق الأول على الإطلاق على حلبة مادرينغ الجديدة، بعدما قدم "واحدة من أفضل لفات مسيرته" ليتفوق على متصدر البطولة كيمي أنتونيللي.
وفي نهاية تجارب تأهيلية مثيرة، خرج أنتونيللي أولًا لتسجيل آخر اللفات السريعة حول حلبة مادرينغ السريعة، وبدا في طريقه لحصد قطب الانطلاق السابع له هذا الموسم بعدما سجل الزمن الأسرع.
ومع عجز بقية المنافسين عن مجاراة السائق الإيطالي، نجح سائق مكلارين نوريس في التفوق على سائق مرسيدس الشاب بفارق 0.011 ثانية فقط، ليسجل زمنًا قدره 1:31.824 دقيقة ليحجز قطب الانطلاق.
وقال نوريس المبتهج بعد حجزه قطب الانطلاق الثالث هذا الموسم والثالث له في آخر أربع جوائز كبرى: "أنا مصدوم. أشعر ببعض المفاجأة لوجودي هنا الآن".
وأكمل: "يا إلهي، كانت على الأرجح واحدة من أفضل اللفات التي قدتها على الإطلاق في مسيرتي. أنا سعيد جدًا، وفخور جدًا، وسعيد جدًا من أجل الفريق. كانت مجرد واحدة من تلك اللفات التي اجتمع فيها كل شيء معًا".
وأضاف: "كانت لدي فكرة جيدة عما أردت القيام به، لكن السؤال كان ما إذا كان عقلي سيسمح لي بتنفيذ ذلك في اللفة الأخيرة، وكل شيء سار بشكل مثالي تقريبًا. أنا سعيد جدًا. إنها واحدة من تلك اللفات التي تنظر فيها إلى الزمن في النهاية وتقول: 'يا للهول، كانت جيدة جدًا'".
وأثارت حلبة مادرينغ، البالغ طولها 5.4 كيلومتر، قلق السائقين بسبب مزيجها الشبيه بحلبة جدة من المنعطفات عالية السرعة والقرب الشديد من الجدران، ما ترك هامشًا شبه معدوم للخطأ. كما جعلها ذلك في الوقت نفسه واحدة من أكثر حلبات الروزنامة متعة لخوض لفة تأهيلية بأقصى سرعة.
وقال نوريس: "كان الأدرينالين مرتفعًا في اللفة الأخيرة. إنها مجرد واحدة من تلك اللفات التي يتعين عليك فيها الاسترخاء وترك كل شيء يسير بطبيعته. من السهل أن تتوتر هنا، وهناك الكثير من الجدران التي تقترب منك بسرعة كبيرة. أخذت نفسًا جيدًا، وكل شيء بدأ يتجمع معًا، لذلك كانت اللفة مثالية تقريبًا".
وأكمل: "عند المنعطف الأخير، اعتقدت أنني سأصطدم بالجدار، واعتقدت أن الشباب في الفريق سيضطرون إلى إصلاح السيارة الليلة".
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