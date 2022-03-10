نوريس: مشاكل مكابح مكلارين في تجارب البحرين "ليست سهلة الحلّ"

بدأ اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة الأخيرة بتغيير في التشكيلة، حيث لم يكن دانيال ريكاردو على ما يرام بعد أن كان من المفترض أن يقود هو هذا اليوم.

لذا تقدّم نوريس مكانه ليُكمل مجريات اليوم بمفرده، وكان أفضل أزمنته كافيًا لوضعه في المركز السادس، حيث تضرّر برنامج البريطاني لإكمال لفّات طويلة بمشاكل المكابح.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه لم يكن اليوم الذي أردناه في المجمل. بدأ بخوضي لليوم بأكمله، لم يكن دانيال على ما يرام، لذا تواجدت في السيارة".

وأكمل: "لكنّنا واجهنا بعض المشاكل على السيارة اليوم، وتطلّب اكتشافها الكثير من الوقت، وهو ما حدّ من تواجدنا على الحلبة وقدر اللفّات التي أردنا إكمالها".

وأردف: "ذلك مزعجٌ بعض الشيء، خاصة كون الوضع مختلٌ بالكامل عن برشلونة، وأردنا اختبار كلّ شيء والفوارق وكيفيّة عمل السيارة هنا على المسار المليء بالمطبّات".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّنا فعلنا ذلك إلى حدٍ ما، لكنّنا لم نكمل لفّات طويلة. لكن بالتأكيد كانت هناك بعض المشاكل التي حدّتنا وعلينا حلّها".

وعندما سُئل عن تلك المشاكل، أكّد نوريس أنّها متعلّقة بالمكابح، حيث قال: "واجهنا مشاكل في المكابح ببساطة. لست متأكّدًا منها بالضبط، لكنّها متعلّقة بالحرارة. لم تسمح لنا بإكمال لفّات طويلة. هذه أشياء نُحاول حلّها في الأيّام القليلة المقبلة، كون حلّها لن يكون سهلًا، لذا سنرى ما يُمكننا فعله".

وتابع: "نأمل أن لا تُعيقنا (في الأيّام المقبلة) وأن نحلّها الليلة. من الواضح أنّه لم يكن بوسعنا حلّها اليوم، ليس من السهل تصليحها. سنُقدم على بعض التنازلات للسماح لنا بالتواجد أكثر على المسار. يعمل الشباب على ذلك بالفعل".